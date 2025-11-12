Το νομοσχέδιο στοχεύει να δημιουργήσει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται με ψηφιακά νομίσματα και tokenized χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Η Γερουσία των ΗΠΑ παρουσίασε το πολυαναμενόμενο σχέδιο νόμου για τη δομή της αγοράς των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς τη θεσμική ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το νομοσχέδιο, που συντάχθηκε με διακομματική συνεργασία, στοχεύει να δημιουργήσει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται με ψηφιακά νομίσματα και tokenized χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Κεντρικό σημείο του σχεδίου είναι η ταξινόμηση του bitcoin και του ether ως «ψηφιακών εμπορευμάτων» (digital commodities), τα οποία θα υπάγονται στην εποπτεία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής

Εκπλήρωσης (CFTC). Η πρόβλεψη αυτή μεταφέρει σημαντικές αρμοδιότητες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) προς την CFTC, η οποία αναλαμβάνει πλέον μεγαλύτερο ρόλο στη ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το σχέδιο νόμου εισάγει επίσης αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων. Οι εταιρείες θα υποχρεούνται να διαχωρίζουν κεφάλαια και λειτουργίες μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων τους, όπως ανταλλακτήρια, μεσιτείες και θεματοφυλακές, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και να ενισχύεται η διαφάνεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή τελών προς την CFTC για την εγγραφή και εποπτεία των ρυθμιζόμενων φορέων, καθώς και για την εκπαίδευση και ενημέρωση της αγοράς. Εισάγονται επίσης πρότυπα καταχώρισης για τα tokens, επιτρέποντας τη διαπραγμάτευση μόνο εκείνων που δεν είναι εύκολα επιρρεπή σε χειραγώγηση, με στόχο τη μείωση των απατών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Αν και το κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διαβούλευσης, αποτελεί σαφή ένδειξη της πρόθεσης του Κογκρέσου να καθορίσει ενιαίους κανόνες λειτουργίας για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση και επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείψεις που αφορούν την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση και τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.