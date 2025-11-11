Η επισκόπηση δαπανών αποτελεί μια διαδικασία βαθύτερης αξιολόγησης της οικονομικής λειτουργίας κάθε δημόσιας υπηρεσίας.

Η επισκόπηση δαπανών αναδεικνύεται σε κεντρικό εργαλείο της κυβερνητικής στρατηγικής, όπως προκύπτει από χθεσινή απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής Παυλίνας Καρασιώτου, με την οποία παρατάθηκε το έργο της συντονιστικής επιτροπής και των υποομάδων που έχουν αναλάβει την εποπτεία δαπανών και εσόδων σε όλη την κεντρική διοίκηση.

Η απόφαση επικαιροποιεί τη σύνθεση των ομάδων, προσαρμόζει τις αρμοδιότητες και παρατείνει τη λειτουργία τους έως το 2027, επιβεβαιώνοντας ότι ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών παραμένει σταθερή προτεραιότητα του οικονομικού επιτελείου. Η επισκόπηση δαπανών αποτελεί μια διαδικασία βαθύτερης αξιολόγησης της οικονομικής λειτουργίας κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Οι επισκοπήσεις έχουν ενσωματωθεί στις βασικές εκροές των δημοσιονομικών διαδικασιών, μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και τις ετήσιες δημοσιονομικές αναφορές.

Στόχος είναι να εντοπίζονται οι δαπάνες που μπορούν να περιοριστούν, εκείνες που χρειάζονται ανακατεύθυνση και οι τομείς όπου οι πόροι αποδίδουν χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προκύπτει από την καταγραφή των ενεργειακών δαπανών πολλών φορέων. Υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί προχωρούν πλέον σε αξιολόγηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και θέρμανσης, υιοθετώντας παρεμβάσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, η αντικατάσταση φωτισμού με λαμπτήρες LED και η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης νέας τεχνολογίας.

Σε άλλους φορείς, η επισκόπηση εστιάζει στη μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω ψηφιακών εργαλείων. Η υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μειώνει την ανάγκη για εκτυπώσεις, αναλώσιμα και συντήρηση εξοπλισμού. Σε ορισμένες υπηρεσίες, η μετάβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωσης είχε ως αποτέλεσμα περιορισμό των δαπανών για τόνερ, μελάνια και αναλώσιμα, ενώ η ψηφιοποίηση εγγράφων μείωσε τον όγκο των αρχείων και την ανάγκη για φυσική αποθήκευση. Η εξοικονόμηση, σύμφωνα με στελέχη που συμμετέχουν στη διαδικασία, δεν αφορά μόνο το άμεσο κόστος, αλλά και τον χρόνο εργασίας που εξοικονομείται από την αυτοματοποίηση.

Η επισκόπηση δαπανών αγγίζει και το θεσμικό πλαίσιο. Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, προωθήθηκε επανεξέταση του καθεστώτος των δικαστικών διερμηνέων και άλλων κατηγοριών δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων. Στόχος είναι η επικαιροποίηση διαδικασιών που λειτουργούν επί δεκαετίες με ελάχιστες τροποποιήσεις, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό με κόστη που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές ανάγκες.

Καθοριστικό ρόλο στο νέο σύστημα αναμένεται να έχει το govERP, το νέο πληροφοριακό σύστημα που βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης. Το σύστημα θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα εκτέλεσης προϋπολογισμού των φορέων και θα επιτρέπει ακριβέστερη εξαγωγή απολογιστικών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, η επισκόπηση δαπανών θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις, επιτρέποντας στο Υπουργείο να εντοπίζει νωρίτερα υπερβάσεις και να προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις.