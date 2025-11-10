Περισσότερες από δέκα αδικίες κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ στους συνταξιούχους.

Οι συντάξεις αποτελούν βασικό κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης και της οικονομικής σταθερότητας των πολιτών μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό εργασία.

Ωστόσο, δεκαετίες μεταρρυθμίσεων, περικοπών και καθυστερήσεων έχουν δημιουργήσει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα που πλήττουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Από μειώσεις και παγωμένες αυξήσεις μέχρι φορολογικές αδικίες και ελλείψεις κοινωνικών επιδομάτων, οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής και την αγοραστική τους δύναμη.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των πιο σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν σήμερα τον συνταξιοδοτικό τομέα.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα στις συντάξεις

1. Προσωπική διαφορά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές. Σημειώνεται πως από 1/1/2026 οι συνταξιούχοι θα λάβουν την μισή αύξηση, ενώ από το 2027 καταργείται.

2. Διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ

Οι συνταξιούχοι πληρώνουν ταυτόχρονα φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, με ποσοστά από 3 έως 14%.

3. Αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό

Οι ετήσιες αυξήσεις (2,4% για το 2026) δεν καλύπτουν την ακρίβεια διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη.

4. Παγωμένες επικουρικές συντάξεις

Δεν έχουν αυξηθεί επί τριετία, με πραγματικές απώλειες άνω του 13%.

5. Αναδρομικά 2015-2016

Παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ δεν έχουν δοθεί σε όλους τους δικαιούχους.

6. Μη ολοκληρωμένος επανυπολογισμός συντάξεων (Ν.4387/2016)

Καθυστερήσεις στερούν αναδρομικά και αυξήσεις από χιλιάδες συνταξιούχους.

7. Αυξημένη Εισφορά Ασθενείας (6%)

Εφαρμόζεται και στις επικουρικές, χωρίς καμία προστασία από τον πληθωρισμό

8. Έλλειψη κατώτατης σύνταξης

Από το 2015 δεν υπάρχει «δίχτυ ασφαλείας» με συντάξεις κάτω κι από 400 ευρώ.

9. Φορολογική αδικία

Η φορολογική κλίμακα δεν τιμαριθμοποιείται και οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν ωφελούνται από τις μειώσεις φόρου.

10. Απουσία επιδομάτων γάμου και τέκνων

Οι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν ενισχύσεις για εξαρτώμενα μέλη, παρά τη δημογραφική κρίση.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα στις συντάξεις

1. Προσωπική διαφορά

Μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές. Σημειώνεται πως από 1/1/2026 οι συνταξιούχοι θα λάβουν την μισή αύξηση, ενώ από το 2027 καταργείται.

2. Διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ

Οι συνταξιούχοι πληρώνουν ταυτόχρονα φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, με ποσοστά από 3 έως 14%.

3. Αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό

Οι ετήσιες αυξήσεις (2,4% για το 2026) δεν καλύπτουν την ακρίβεια διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη.

4. Παγωμένες επικουρικές συντάξεις

Δεν έχουν αυξηθεί επί τριετία, με πραγματικές απώλειες άνω του 13%.

5. Αναδρομικά 2015-2016

Παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ δεν έχουν δοθεί σε όλους τους δικαιούχους.

6. Μη ολοκληρωμένος επανυπολογισμός συντάξεων (Ν.4387/2016)

Καθυστερήσεις στερούν αναδρομικά και αυξήσεις από χιλιάδες συνταξιούχους.

7. Αυξημένη Εισφορά Ασθενείας (6%)

Εφαρμόζεται και στις επικουρικές, χωρίς καμία προστασία από τον πληθωρισμό

8. Έλλειψη κατώτατης σύνταξης

Από το 2015 δεν υπάρχει «δίχτυ ασφαλείας» με συντάξεις κάτω κι από 400 ευρώ.

9. Φορολογική αδικία

Η φορολογική κλίμακα δεν τιμαριθμοποιείται και οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν ωφελούνται από τις μειώσεις φόρου.

10. Απουσία επιδομάτων γάμου και τέκνων

Οι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν ενισχύσεις για εξαρτώμενα μέλη, παρά τη δημογραφική κρίση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4tbazbz1tt?integrationId=40599y14juihe6ly}