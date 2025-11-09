Σε πρώτο επίπεδο, η άμεση οικονομική επίδραση σχετίζεται με τις δαπάνες των συμμετεχόντων και των συνοδών τους.

Ο εφετινός Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με 72.800 συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα, συνιστά μια διοργάνωση με ιδιαίτερο οικονομικό αποτύπωμα.

Η διεθνής βιβλιογραφία για τις οικονομικές επιπτώσεις μαραθωνίων και συναφών αθλητικών γεγονότων έχει τεκμηριώσει ότι οι επιδράσεις αυτές αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα και δεν περιορίζονται στη χρονική διάρκεια της εκδήλωσης.

Σε πρώτο επίπεδο, η άμεση οικονομική επίδραση σχετίζεται με τις δαπάνες των συμμετεχόντων και των συνοδών τους. Στις περισσότερες διεθνείς μελέτες καταγράφεται ότι οι δρομείς που μετακινούνται για τη συμμετοχή σε έναν μαραθώνιο προβαίνουν σε δαπάνες διαμονής, εστίασης, μετακινήσεων, αγορών και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με την επίσκεψή τους.

Η μέση ημερήσια δαπάνη

Η μέση ημερήσια δαπάνη, όπως προκύπτει από αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 40 και 90 ευρώ ανά άτομο, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής ανέρχεται σε 1,5 έως 2 διανυκτερεύσεις. Η εφαρμογή αυτών των ποσοτικών δεικτών στο εύρος συμμετοχής της εφετινής διοργάνωσης υποδηλώνει σημαντική αύξηση της τοπικής ζήτησης εντός του αστικού συγκροτήματος, με άμεση επίδραση σε κλάδους όπως η ξενοδοχειακή βιομηχανία, η εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Σε δεύτερο επίπεδο, οι διοργανώσεις μαζικού αθλητισμού επιδρούν στο τουριστικό προφίλ της πόλης μέσω της ενίσχυσης της επισκεψιμότητας. Η καθιέρωση ενός μαραθωνίου ως σταθερού ετήσιου γεγονότος συμβάλλει στη δημιουργία επαναλαμβανόμενης ροής τουριστών, η οποία δεν περιορίζεται απαραίτητα στη χρονική περίοδο της ίδιας της διοργάνωσης.

Η θετική εμπειρία των συμμετεχόντων συνδέεται στην βιβλιογραφία με αυξημένη πιθανότητα επανεπίσκεψης και με ενίσχυση της συνολικής εικόνας του προορισμού. Η διάχυση αυτών των εμπειριών μέσω άτυπων καναλιών, όπως η προσωπική επικοινωνία και τα ψηφιακά μέσα, αποτελεί πρόσθετο μηχανισμό ενίσχυσης της τουριστικής ζήτησης.

Σε τρίτο επίπεδο, η διεθνής έρευνα αναγνωρίζει ότι μεγάλης κλίμακας αθλητικά γεγονότα παράγουν μια μορφή συμβολικού κεφαλαίου, καθώς η επιτυχής διεξαγωγή τους λειτουργεί ως ένδειξη οργανωτικής επάρκειας και αστικής λειτουργικότητας. Η προβολή της πόλης μέσω ενός μαραθωνίου υψηλής συμμετοχής συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας θετικής αντίληψης στο διεθνές κοινό, η οποία μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την αστική ταυτότητα.

Επιπλέον, η σχετική βιβλιογραφία επισημαίνει ότι τέτοιου είδους γεγονότα δύνανται να επηρεάσουν έμμεσα το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής αστικών περιοχών που επιδιώκουν την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Με απλά λόγια, η εφετινή διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου, με το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συμμετοχών, θα έχει ουσιαστική οικονομική επίδραση με άμεσα έσοδα από τη διαμονή, την εστίαση, τις μετακινήσεις και τις αγορές των επισκεπτών, αλλά και έμμεσα οφέλη που σχετίζονται με την προβολή της πόλης.