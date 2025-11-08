Παραδείγματα για τους γονείς ανηλίκων που δικαιούνται πρόωρη σύνταξη.

Μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες εργαζομένων που διατηρούν τη δυνατότητα εξόδου πριν από τα γενικά όρια ηλικίας είναι οι γονείς ανηλίκων τέκνων στο Δημόσιο, στα Ταμεία ΔΕΚΟ - Τραπεζών και στο ΙΚΑ. Παρά τις σαρωτικές αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλιστικό, χιλιάδες μητέρες - και σε ορισμένες περιπτώσεις πατέρες - που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης ως γονείς ανηλίκων συνεχίζουν να μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο Διονύση Ρίζο:

Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών με 25ετία και ανήλικο τέκνο)

Οι γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον συμπληρώνουν το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση το ν. 4336/2015. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:

- Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και υπάλληλοι ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθείσες το 1966).

Π.χ. Μητέρα ανηλίκου τέκνου δημοτική υπάλληλος με 25ετία το 2010 που συμπλήρωσε το 50ο έτος της ηλικίας της το 2014 μπορεί άμεσα να αποχωρήσει.

- Γονείς (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες (μόνο γυναίκες) υπάλληλοι ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1964).

Π.χ. Πατέρας ανηλίκου δημοτικός υπάλληλος με 25ετία το 2011 που γεννήθηκε τον 12/1964 συμπλήρωσε το 52ο έτος της ηλικίας του το 2016 και μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών που ήδη συμπλήρωσε.

- Γονείς (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1963).

Π.χ. Πατέρας ανηλίκου δημοτικός υπάλληλος με 25ετία το 2012 που γεννήθηκε τον 12/1964 συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας του το 2018 και μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 61 ετών που θα συμπληρώσει τον 12/2025.

Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών με 20ετία και τρία και άνω τέκνα

- Τρίτεκνες και άνω μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024 καθώς το δικαίωμα ασκείται χωρίς όριο ηλικίας.

- Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1964).

- Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθέντες και γεννηθείσες το 1963).

IKA και Ταμεία ΔΕΚΟ Τραπεζών για κατοχύρωση με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο

Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων ανηλίκων του ΙΚΑ των Ταμείων των ΔΕΚΟ - Τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης έχοντας συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2024 ανάλογα με το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση το ν. 4336/2015. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:

- Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016 (γεννηθείσες το 1966).

Π.χ. Μητέρα ανηλίκου τέκνου, γεννηθείσα το 1966, μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα που συμπλήρωσε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας της το 2016 έχει νέο όριο ηλικία το 56ο και 9 μήνες που συμπλήρωσε το 2023. Μπορεί άμεσα να αποχωρήσει με πρόωρη / μειωμένη σύνταξη.

- Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για πλήρη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθείσες το 1963).

Π.χ. Μητέρα ανηλίκου τέκνου, γεννηθείσα τον 6/1963, μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα που συμπλήρωσε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 και το 55ο έτος της ηλικίας της το 2018 έχει νέο όριο ηλικία το 61ο που συμπλήρωσε ήδη και μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε εφεξής.

- Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών) και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 (γεννηθείσες το 1965).

Π.χ. Μητέρα ανηλίκου τέκνου, γεννηθείσα τον 12/1965, μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα που συμπλήρωσε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 με εξαγορά σπουδών και το 52ο έτος της ηλικίας της το 2017 έχει νέο όριο ηλικία το 58ο και 5 μήνες που συμπληρώνει τον 5/2024. Μπορεί να αποχωρήσει επομένως με μειωμένη σύνταξη από τον 5/2024 και οποτεδήποτε εφεξής.

- Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 (γεννηθείσες το 1963).

Π.χ. Μητέρα ανηλίκου τέκνου, γεννηθείσα τον 7/1963, μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα που συμπλήρωσε 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας της το 2018 έχει νέο όριο ηλικία το 61ο που συμπληρώνει τον 7/2024. Μπορεί άμεσα να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη.