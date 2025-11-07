Πρακτικά όλοι οι συνταξιούχοι με φορολογητέο ετήσιο εισόδημα από συντάξεις άνω των 10.000 ευρώ θα δουν αυτόματα φοροελάφρυνση.

Διπλό όφελος για τους συνταξιούχους προκύπτει από το νομοσχέδιο για τη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη»: λιγότερος φόρος λόγω της νέας κλίμακας και πιο απτές αυξήσεις, επειδή δεν θα «τρώγεται» όλη η αύξηση από την προσωπική διαφορά.

Συγκεκριμένα, το 2026 δεν θα συμψηφιστεί το 50% της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Έτσι, ακόμη και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν καθαρό κέρδος στην τσέπη τους από την αναπροσαρμογή της σύνταξης. Το δεύτερο σκέλος της ωφέλειας έρχεται από τη νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι συντελεστές μειώνονται κατά δύο μονάδες στα τμήματα εισοδήματος 10.000–20.000 ευρώ (από 22% σε 20%), 20.000–30.000 ευρώ (από 28% σε 26%) και 30.000–40.000 ευρώ (από 36% σε 34%), ενώ εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για τα 40.000–60.000 ευρώ. Η μείωση εφαρμόζεται από την παρακράτηση του Ιανουαρίου 2026, άρα οι καθαρές συντάξεις θα αυξηθούν, χωρίς να περιμένουν την εκκαθάριση.

Η εικόνα των σημερινών συντάξεων βοηθά να καταλάβουμε ποιοι θα κερδίσουν περισσότερα. Η μέση μηναία σύνταξη είναι περίπου 1.015 ευρώ, με τις υψηλότερες μέσες συντάξεις να εντοπίζονται ηλικιακά στην ομάδα 61–70 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα συνταξιούχων κινείται στο εύρος ετήσιου εισοδήματος όπου ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές 20% και 26%, άρα επωφελείται άμεσα από τις ελαφρύνσεις.

Πέρα από τον φόρο, καθοριστικό είναι τι γίνεται με την προσωπική διαφορά. Με απλά λόγια, μέχρι σήμερα η ετήσια αύξηση «έσβηνε» πάνω στην προσωπική διαφορά και πολλοί δεν έβλεπαν πραγματική ενίσχυση. Το 2026 αλλάζει: μόνο το μισό της αύξησης θα πηγαίνει για να μειώσει την προσωπική διαφορά και το άλλο μισό θα καταβάλλεται καθαρά.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 40 ευρώ, αν λάβει ονομαστική αύξηση της τάξης π.χ. του 3% (30 ευρώ), θα δει τα 15 ευρώ να προστίθενται στο πληρωτέο ποσό του και τα άλλα 15 ευρώ να μειώνουν την προσωπική διαφορά. Αντίθετα, με το παλιό καθεστώς δεν θα έβλεπε τίποτα στην τσέπη του μέχρι να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά. Από το 2027, όταν ο συμψηφισμός καταργείται, ολόκληρη η αύξηση θα περνά στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξαρτήτως υπολοίπου προσωπικής διαφοράς.

Ειδική μνεία υπάρχει και για τους συνταξιούχους που εργάζονται: για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) ο υπολογισμός θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω απασχόλησης. Αυτό περιορίζει τις «παρενέργειες» στο καθαρό ποσό για όσους έχουν παράλληλο εισόδημα από εργασία.

Τρία απλά, αριθμητικά σενάρια δείχνουν το τι αλλάζει στην πράξη. Πρώτον, συνταξιούχος με 12 μηνιαίες καταβολές που αντιστοιχούν σε ετήσιο φορολογητέο ποσό 15.000 ευρώ: το 2026 θα πληρώσει 100 ευρώ λιγότερο φόρο και, αν λάβει ονομαστική αύξηση, θα κρατήσει τουλάχιστον το μισό της ως καθαρό κέρδος, παράλληλα με τη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Δεύτερον, συνταξιούχος με 20.000 ευρώ: κερδίζει 200 ευρώ από φόρο και βλέπει για πρώτη φορά μέρος της αύξησης να αποτυπώνεται στο καταβαλλόμενο ποσό. Τρίτον, συνταξιούχος με 30.000 ευρώ: έχει φοροελάφρυνση 400 ευρώ, ενώ από το 2027 θα λαμβάνει το σύνολο της ετήσιας αύξησης χωρίς κανέναν συμψηφισμό. Τα ποσά προκύπτουν από τους επίσημους πίνακες μείωσης φόρου και τις ρυθμίσεις για την προσωπική διαφορά.