Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ανάμεσα στις πλέον ελκυστικές δικαιοδοσίες για μετόχους και επενδυτές.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τους χαμηλότερους φόρους στα μερίσματα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Tax Foundation, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ενός από τους πιο ανταγωνιστικούς συντελεστές φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα. Ο ανώτατος συντελεστής στα μερίσματα φθάνει το 5%, επίπεδο που τη φέρνει στο ίδιο σημείο με τη Βουλγαρία και τη Γεωργία και πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 20,53%. Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν συγκριθεί με χώρες που επιβάλλουν σημαντικά υψηλότερα βάρη. Η Ιρλανδία καταγράφει την υψηλότερη επιβάρυνση στην Ευρώπη, με συντελεστή 51%, ακολουθούμενη από τη Δανία με 42% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 39,35%.

Στον αντίποδα, τρεις χώρες δεν επιβάλλουν καθόλου φόρο στα μερίσματα: Εσθονία, Λετονία και Μάλτα. Οι δύο πρώτες εφαρμόζουν σύστημα φορολόγησης κατά τη διανομή κερδών, ενώ η Μάλτα προσφέρει πλήρη πίστωση φόρου στους μετόχους, μηδενίζοντας ουσιαστικά την επιβάρυνση. Η εικόνα διαφοροποιείται έντονα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Γαλλία φορολογεί με 34%, η Ολλανδία με 33%, ενώ η Φινλανδία φθάνει το 28,9%. Ακόμη και χώρες που παραδοσιακά θεωρούνται πιο ήπιες φορολογικά, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, διατηρούν συντελεστές 28%, με την Ισπανία να προχωρά σε αύξηση στο 30% από το 2025.

Την ώρα που αρκετά κράτη-μέλη κινούνται προς αυστηρότερη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων —η Ρουμανία ανέβασε το ποσοστό στο 10% και η Ολλανδία στο 36%— η Ελλάδα παραμένει σταθερά ανάμεσα στις πλέον ελκυστικές δικαιοδοσίες για μετόχους και επενδυτές. Η ανταγωνιστικότητα αυτή αποτυπώνεται και στα δημόσια έσοδα. Το 2024, ο φόρος στα διανεμόμενα κέρδη ημεδαπών εταιρειών απέφερε 362,33 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 30,05% ή 83,73 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 278,60 εκατ. ευρώ του 2023. Η άνοδος αποδίδεται στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων αλλά και στη σταθερή ενίσχυση της διανομής μερισμάτων τα τελευταία χρόνια.

Σε θεωρητικό επίπεδο, εάν ο συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα διπλασιαζόταν στο 10% χωρίς να επηρεαστεί η συμπεριφορά επιχειρήσεων και μετόχων, τα έσοδα θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 725 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι αυξήσεις φόρων σπάνια αποδίδουν γραμμικά, καθώς συχνά οδηγούν σε περιορισμό των διανομών ή σε αναζήτηση πιο ευνοϊκών φορολογικών σχημάτων. Ρεαλιστικά, η αύξηση θα ήταν πιθανότατα κοντά στο 70%, ανεβάζοντας τα έσοδα περίπου στα 616 εκατ. ευρώ, έναντι των 362,33 εκατ. ευρώ που εισπράττονται σήμερα.