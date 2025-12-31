Η γιορτή του δήμου Αθηναίων απόψε για την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος, θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα.

Πλημμύρισε από πρωτοχρονιάτικες μελωδίες, αλλά και παραδοσιακούς χορούς σήμερα το Δημαρχείο της Αθήνας. Από νωρίς το πρωί οι πρόσκοποι και σύλλογοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας έψαλαν τα κάλαντα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, όπως το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο Κρητικός Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Απτεραίοι», «Η Πανθεσσαλική Στέγη», ο Ελληνικός Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος «Δικταίοι-Καστρινοί» και η Λέσχη Φιλίας Ελληνορώσων.

Ο κ. Δούκας τους καλωσόρισε και αντάλλαξε ευχές. «Το 2026 να είναι η αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη και δίκαιη» τόνισε και πρόσθεσε: «Μαζί υποδεχόμαστε και το νέο έτος. Δίνουμε ραντεβού το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, με μουσική, χορό, αθόρυβα πυροτεχνήματα, ένα εντυπωσιακό drone show και πολλές ακόμα εκπλήξεις».

Η γιορτή του δήμου Αθηναίων απόψε για την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Συντάγματος, θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Στη συνέχεια τη «σκυτάλη» στο εορταστικό πρόγραμμα θα πάρουν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Παρουσιαστές θα είναι ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.