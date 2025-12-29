Η εγκύκλιος Ε.2107/2025 αποσαφηνίζει την εφαρμογή των τροποποιημένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του νόμου 5078/2023.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλίστρων που καταβάλλονται στο πλαίσιο Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που ισχύουν αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2024.

Η εγκύκλιος Ε.2107/2025 αποσαφηνίζει την εφαρμογή των τροποποιημένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του νόμου 5078/2023, όπως αυτές αναμορφώνονται με τον νόμο 5178/2025.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το ανώτατο όριο εισφορών και ασφαλίστρων που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία διαμορφώνεται στο 20% του αθροίσματος των ακαθάριστων αποδοχών και των παροχών σε είδος που φορολογούνται, αντί του ακαθάριστου εισοδήματος που ίσχυε έως σήμερα. Στο όριο αυτό εντάσσονται τόσο οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών προς Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης όσο και τα ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων, με εξαίρεση ποσά που καταβάλλονται κατόπιν υποχρέωσης από εποπτική αρχή ή αφορούν λειτουργικές δαπάνες.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι για υφιστάμενα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 5078/2023, ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια προκαθορισμένων παροχών, το ανώτατο αυτό όριο δεν εφαρμόζεται και τα σχετικά ασφάλιστρα εξακολουθούν να εξαιρούνται πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα. Παράλληλα, επεκτείνεται η φορολογική απαλλαγή εισφορών και ασφαλίστρων έως 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο και για την κάλυψη συζύγου και τέκνων, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που αφορούσε αποκλειστικά τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη φορολόγηση των παροχών που καταβάλλονται από το 2024 και μετά στο πλαίσιο ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών, όπου εφαρμόζονται οι νέοι φορολογικοί συντελεστές με κριτήριο τον χρόνο πρώτης καταβολής της παροχής. Η εγκύκλιος υπογράφεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιος Πιτσιλής και στοχεύει, όπως επισημαίνεται, στην ενιαία και ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων από επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και φορολογουμένους.

Παραδείγματα

Ένας μισθωτός με ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές 30.000 ευρώ και παροχές σε είδος 2.000 ευρώ μπορεί να εξαιρεί από το φορολογητέο εισόδημα εισφορές και ασφάλιστρα έως 6.400 ευρώ, καθώς το νέο ανώτατο όριο υπολογίζεται στο 20% του συνόλου των 32.000 ευρώ. Αν οι συνολικές εισφορές σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ασφάλιστρα ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, δεν προσμετρώνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος που συμμετέχει σε υφιστάμενο ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα προκαθορισμένων παροχών πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 εξακολουθεί να εξαιρεί πλήρως τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα από το φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το ύψος τους, καθώς για τα συγκεκριμένα συμβόλαια δεν εφαρμόζεται το ανώτατο όριο.

Παράλληλα, ένας εργαζόμενος ή εργοδότης που καταβάλλει εισφορές ή ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική κάλυψη, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τον σύζυγο και τα τέκνα του, μπορεί να εξαιρεί συνολικά έως 1.500 ευρώ ετησίως από το εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν το ποσό επιμερίζεται σε περισσότερα πρόσωπα. Το ίδιο όριο ισχύει σωρευτικά για όλες τις σχετικές καταβολές στο πλαίσιο Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ή ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.