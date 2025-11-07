Τα μικρότερα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης εμφανίζουν το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η ελληνική αγορά ασφάλισης κατοικίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τα οποία αποτυπώνουν ανοδική πορεία σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Συνολικά, στις 30 Ιουνίου 2025 βρίσκονταν σε ισχύ 1.281.374 ασφαλιστήρια συμβόλαια, αριθμός αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν είχαν καταγραφεί 1.255.850 συμβόλαια. Η νέα έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 97,8% της παραγωγής του κλάδου, δίνει ολοκληρωμένη εικόνα της ασφάλισης κατοικιών πανελλαδικά.

Η ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα, υπολογισμένη με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Κατοικιών 2021, ανήλθε σε 19,4%, έναντι 19% τον Μάρτιο. Ειδικότερα, η κάλυψη που αφορά το κτιριακό μέρος κυμαίνεται στο 16,8%, από 16,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά τη μικρή άνοδο, το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να αναδεικνύει το ευρύ «κενό προστασίας» των ελληνικών κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών, που παραμένει βασικό ζητούμενο της ασφαλιστικής αγοράς.

Περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια συμβόλαια καλύπτουν κτίριο ή κτίριο και περιεχόμενο, αριθμός αυξημένος κατά 3,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Τα υπόλοιπα 172.832 συμβόλαια αφορούν κάλυψη μόνο περιεχομένου, ποσοστό μειωμένο κατά 6,3% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025 .

Η σημαντικότερη τάση που καταγράφεται είναι η ενίσχυση της κάλυψης έναντι φυσικών φαινομένων και σεισμού. Τα συμβόλαια που περιλαμβάνουν και τις δύο αυτές κατηγορίες κινδύνων έφτασαν τα 749.995, αυξημένα κατά 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η συγκεκριμένη ομάδα πλέον αντιστοιχεί στο 67,7% όλων των ασφαλισμένων κατοικιών με κάλυψη κτιρίου. Αντίθετα, η κάλυψη μόνο σεισμού μειώθηκε κατά 9%, ενώ σταθερή παρέμεινε η κάλυψη μόνο καιρικών φαινομένων, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 1%.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το γεγονός ότι 639.545 συμβόλαια, δηλαδή το 57,7% των συμβολαίων κτιρίου, συνδέονται με ενυπόθηκο ενδιαφέρον, στοιχείο που αντανακλά τη στενή σχέση της ασφάλισης με τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Το ποσοστό αυτό παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική συγκεντρώνει σχεδόν το μισό σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με 594.800 συμβόλαια, ποσοστό 46,4% σε πανελλαδικό επίπεδο. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 184.677 συμβόλαια (14,4%) και η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, που κινούνται σε επίπεδα λίγο πάνω από το 5% η καθεμία. Στον αντίποδα, τα μικρότερα ποσοστά κάλυψης εμφανίζουν το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος.

Η Αττική καταγράφει και το υψηλότερο ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κανονικών κατοικιών, με 27,5%, ενώ οι περισσότερες περιφέρειες κινούνται μεταξύ 12% και 17%. Χαμηλότερη κάλυψη παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο (11,7%) και στη Δυτική Μακεδονία (12,3%), ενώ η υψηλότερη μετά την Αττική συναντάται στα Ιόνια Νησιά, με 17,4%.