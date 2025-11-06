Σε σχεδόν 83.000 δικαιούχους η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου από την ΑΑΔΕ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη, η καταβολή της τρίτης δόσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Συνολικά καταβλήθηκαν 18,63 εκατομμύρια ευρώ σε 82.624 επαγγελματίες αγρότες. Η επιστροφή αφορά αγορές πετρελαίου κινητήρων, που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία και για τις οποίες τα τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόκειται για την τρίτη από τις πέντε προγραμματισμένες καταβολές για το 2025. Η νέα απλοποιημένη διαδικασία πληρωμής, τόσο για αυτή τη δόση, όσο και για τις επόμενες, πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους αγρότες, υπενθυμίζει η ΑΑΔΕ.