Οι αμερικανικές αγορές κινούνται πτωτικά το απόγευμα της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου και ειδικά των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης που έχουν οδηγήσει το πρόσφατο ράλι της Wall Street. Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις κορυφαίων τραπεζικών στελεχών για πιθανή διόρθωση εντός των επόμενων μηνών εντείνουν το αρνητικό κλίμα.

Ο Dow Jones υποχωρεί περίπου 0,5%, ο S&P 500 χάνει 0,7%, ενώ ο Nasdaq διολισθαίνει κατά 0,9%, αντανακλώντας τις πιέσεις στις μετοχές υψηλής τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Palantir, η οποία καταγράφει απώλειες άνω του 7%, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και την αισιόδοξη καθοδήγηση για τα έσοδα της περιόδου που διανύουμε. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο από την αρχή του έτους και την ισχυρή ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές εμφανίζονται ανήσυχοι για την αποτίμησή της, η οποία ξεπερνά τα 200 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη.

Απώλειες σημειώνουν επίσης Oracle και AMD, με τους τίτλους να κινούνται πτωτικά πάνω από 1% και 4% αντίστοιχα, ενώ πτωτική είναι η τάση και για τη Nvidia, σε ένα περιβάλλον αυξημένης νευρικότητας γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου. Η δυναμική των μετοχών AI έχει ωθήσει τον δείκτη τιμής/κέρδους του S&P 500 σε επίπεδα κοντά στα υψηλότερα από το 2000, γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό για πιθανές διορθωτικές κινήσεις.

Το κλίμα επιβαρύνεται και από τις δηλώσεις των CEOs της Goldman Sachs και της Morgan Stanley, οι οποίοι έκαναν λόγο για πιθανή πτώση 10% έως 20% στις αγορές το επόμενο διάστημα, ακόμη και χωρίς σημαντική επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι δείκτες έχουν βρεθεί κοντά σε ιστορικά υψηλά, ενισχυμένοι από ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και προσδοκίες χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Στο παρασκήνιο, δεν λείπουν οι εντάσεις: ο CEO της Palantir, Άλεξ Κάρπ, στράφηκε δημόσια κατά του γνωστού επενδυτή Μάικλ Μπέρι, χαρακτηρίζοντας ως «παράλογο» το στοίχημά του κατά της Palantir και της Nvidia. Ο Μπέρι, γνωστός από την υπόθεση του «The Big Short», απέφυγε να σχολιάσει.

Παρά τη νευρικότητα, τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά, με περισσότερες από οκτώ στις δέκα εταιρείες του S&P 500 να έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών έως τώρα.

Ωστόσο, η περιορισμένη συμμετοχή του ευρύτερου ταμπλό στην ανοδική πορεία —με λίγες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται— εξακολουθεί να ανησυχεί τους αναλυτές και να τροφοδοτεί συζητήσεις για τη βιωσιμότητα του ράλι.