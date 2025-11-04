Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει κορυφαίες θέσεις σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς με ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλία

Η Alpha Bank εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τον ναυτιλιακό της τομέα, ανακοινώνοντας την τοποθέτηση του Γιάννη Καραμανώλη στη θέση του Chief of Shipping.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή τραπεζική, ο κ. Καραμανώλης αναλαμβάνει να ηγηθεί της περαιτέρω στρατηγικής ενίσχυσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την προσφορά ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον κλάδο.

Η Alpha Bank διαθέτει διαχρονικά ισχυρή παρουσία στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, με ενεργό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 3,62 δισ. δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε τη σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία και την εξωστρέφεια της χώρας, σημειώνοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί για την Alpha Bank έναν χώρο όπου έχουν θεμελιωθεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνέπειας με τους επιχειρηματίες του κλάδου.

«Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον Γιάννη στις επαγγελματικές ρίζες του. Με αυτόν στο τιμόνι του Shipping, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για έμπρακτη στήριξη του κλάδου που πρεσβεύει το καλύτερο πρόσωπο της Ελλάδας στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου για την πολύχρονη και επιτυχημένη προσφορά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιάννης Καραμανώλης, γεννημένος το 1969, είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος MSc in Transportation από το Cardiff University of Wales.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει κορυφαίες θέσεις σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς με ισχυρό αποτύπωμα στη ναυτιλία, όπως η BNP Paribas, όπου διετέλεσε Head of Origination of Transportation για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, καθώς και η Fortis Bank και η ABN AMRO Bank. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καριέρα του ξεκίνησε από την Alpha Bank, στην οποία επιστρέφει πλέον για να καθοδηγήσει το νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο του ναυτιλιακού της τομέα.