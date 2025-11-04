Η ζήτηση υπερκάλυψε σχεδόν τέσσερις φορές το ζητούμενο ποσό.

Με εντυπωσιακή επιτυχία ολοκλήρωσε η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών την τιμολόγηση της νέας έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (AT1), ύψους 600 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη φερεγγυότητα του ομίλου.

Η έκδοση, χωρίς τακτή λήξη και με δυνατότητα ανάκλησης από τον Νοέμβριο του 2033, προσέλκυσε κεφάλαια υψηλής ποιότητας, συγκεντρώνοντας συνολικές προσφορές 2,8 δισ. ευρώ. Η ζήτηση υπερκάλυψε σχεδόν τέσσερις φορές το ζητούμενο ποσό, επιτρέποντας τη μείωση του κουπονιού στο 6,25% από αρχική προσφορά 6,625%.

Η δομή των επενδυτών που συμμετείχαν αναδεικνύει την έντονη διεθνή απήχηση της έκδοσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 91% των κεφαλαίων προήλθε από ξένους επενδυτές, με κυρίαρχες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (34%), τη Γαλλία (21%) και τη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%).

Σε επίπεδο θεσμικών κατηγοριών, το 55% των τίτλων κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 22% σε hedge funds, ενώ τράπεζες και private banks απορρόφησαν το 16%.

Η ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου 2025, ενώ τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF.

Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και στήριξη μελλοντικών στρατηγικών κινήσεων. Τη διαδικασία συντόνισαν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.