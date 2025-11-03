Κατά σχεδόν 424 εκατ. ευρώ αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα».

Αυξήθηκε στα 647.167.031 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», ενώ παράλληλα δόθηκε παράταση για την εξαργύρωση των επιταγών.

Σήμερα, Δευτέρα, υπεγράφη η δεύτερη τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η απόφαση ενισχύει σημαντικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά 423.967.031 ευρώ, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ωφελούμενους και προμηθευτές, ενώ παρατείνει το χρονοδιάγραμμα εξαργύρωσης των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026.

Περίπου 192.000 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί για το «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα». Με την πρώτη απόφαση υπαγωγής προβλέπεται η ένταξη περισσότερων από 100.000 ωφελούμενων. Λόγω της ισχυρής ζήτησης και το αυξημένο ενδιαφέρον- ειδικά για αντλίες θερμότητας- το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενίσχυσε τον προϋπολογισμό του προγράμματος από 223.200.000 ευρώ σε 647.167.031 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ.) για περισσότερες πληροφορίες ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου είναι αναρτημένος ο οδηγός, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.