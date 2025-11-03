Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Eurobank Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα.

Νέα εποχή για την παρουσία της Eurobank στην Κύπρο σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Eurobank Κύπρου με την Ελληνική Τράπεζα, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της χώρας και ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στην περιοχή. Με ενεργητικό που υπερβαίνει τα 28 δισ. ευρώ, η νέα Eurobank Ltd αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο τραπεζικό παίκτη στην κυπριακή αγορά, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd, Μιχάλης Λούης, έκανε λόγο για «νέα εποχή για την Κύπρο» και για «νέα δυναμική για την περιοχή». Όπως σημείωσε, η δημιουργία της Eurobank Ltd αποτελεί «ιστορικό σταθμό για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου», ενώ η στρατηγική επένδυση ύψους 1,3 δισ. ευρώ αποτελεί «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία και στις προοπτικές της». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενοποίηση των δύο τραπεζών δημιουργεί έναν ενιαίο οργανισμό με αυξημένη δυναμική, ικανό να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και να λειτουργήσει ως περιφερειακός επιχειρηματικός κόμβος που συνδέει Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και Group COO & Διευθύνων Διεθνών Δραστηριοτήτων, Σταύρος Ιωάννου, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Κύπρου για τον Όμιλο, σημειώνοντας ότι η Eurobank εξελίσσεται σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη με διεθνή αποτύπωμα. Υπογράμμισε πως ο Όμιλος διαθέτει ενεργητικό άνω των 100 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από το 53% των καθαρών κερδών προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 55% έως το 2027. Η Κύπρος, όπως τόνισε, αποτελεί κομβικό πυλώνα της στρατηγικής αυτής, καθώς θα λειτουργήσει ως επενδυτικό κέντρο για την περαιτέρω επέκταση του Ομίλου σε αγορές όπως η Ινδία, ο Κόλπος και η Μέση Ανατολή, με άμεσο σχέδιο την ίδρυση γραφείου στη Βομβάη έως το τέλος του 2025 και στη συνέχεια στο Άμπου Ντάμπι.

Με σαφή έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση, την ενίσχυση του ασφαλιστικού τομέα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Eurobank θέτει τις βάσεις για ένα μοντέλο σύγχρονης τραπεζικής με εξωστρεφή προσανατολισμό. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η δημιουργία της Eurobank Ltd αναμένεται να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό στον τραπεζικό χάρτη της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τη σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή παρουσία του Ομίλου.