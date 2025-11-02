Νωρίτερα η καταβολή τους. Ποια τα κριτήρια για τους δικαιούχους.

Νωρίτερα αναμένεται η καταβολή τόσο της επιστροφής ενοικίου, όσο και του επιδόματος των 250 ευρώ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΥΠΟΙΚ, Όμηρο Τσάπαλο.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο κ. Τσάπαλος ανακοίνωσε πως η καταβολή της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ θα γίνει νωρίτερα και η πληρωμή τους ταυτόχρονα.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης, δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε για τα 250 ευρώ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις γι΄αυτό και δεν έχουμε προχωρήσει σε πληρωμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το επίδομα, σημειώνεται πως το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Οι μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Άτομα άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 €

Περιουσία: έως 200.000 € για άγαμους και έως 300.000 € για έγγαμους

Ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι δύο σύζυγοι εφόσον πληρούν τα κριτήρια

Επιστροφή ενοικίου: Ποια τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Κύρια κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Φοιτητική κατοικία: Έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Ειδικότερα, το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Για τη λήψη της ενίσχυσης, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική). Για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις: