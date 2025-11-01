Η έλλειψη ψηφιοποιημένων δεδομένων και η ανάγκη αυτοψιών και ελέγχων από μηχανικούς δημιουργούν πρόσθετες καθυστερήσεις.

Περίπου επτά μήνες απαιτούνται σήμερα για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση κατοικίας στην Ελλάδα, χρόνος πολλαπλάσιος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες ή και ημέρες. Στην Κύπρο η πράξη μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα σε 3 έως 4 ημέρες, χάρη στο πλήρως ψηφιοποιημένο κτηματολογικό σύστημα. Στην Ελλάδα, ο βασικός λόγος της μεγάλης καθυστέρησης είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία ψηφιοποίηση των πολεοδομιών και των υποθηκοφυλακείων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν μία στις δύο κατοικίες εμφανίζει ασυμφωνίες μεταξύ της πραγματικής επιφάνειας και των στοιχείων που αποτυπώνονται σε έγγραφα όπως η αρχική σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, το Ε9, η κτηματολογική εγγραφή, ο ΤΑΠ ή η οικοδομική άδεια. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορούν να παγώσουν μια μεταβίβαση, καθώς συχνά απαιτείται ανασύσταση σύστασης σε ολόκληρη την πολυκατοικία, διαδικασία που προϋποθέτει συνεργασία και συναίνεση όλων των ιδιοκτητών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φάκελοι των πολεοδομιών είναι ελλιπείς ή δυσπρόσιτοι, με αποτέλεσμα να απαιτούνται εβδομάδες για τον εντοπισμό ή την αναπαραγωγή αρχείων όπως η οικοδομική άδεια.

Παράλληλα, η έλλειψη ψηφιοποιημένων δεδομένων και η ανάγκη αυτοψιών και ελέγχων από μηχανικούς δημιουργούν πρόσθετες καθυστερήσεις. Η σύνθετη γραφειοκρατία και οι ουρές σε υπηρεσίες που εξακολουθούν να λειτουργούν με χειροκίνητες διαδικασίες επιτείνουν τα προβλήματα, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες σταματούν τελικά τη διαδικασία λόγω κόστους, χρόνου και αβεβαιότητας.

Το αποτέλεσμα είναι η δραστική μείωση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά, ακόμη και σε περίοδο υψηλής ζήτησης από ξένους αγοραστές, πολλοί από τους οποίους εγκαταλείπουν την προσπάθεια θεωρώντας ότι οι καθυστερήσεις υποδηλώνουν αδιαφάνεια ή πιθανή εξαπάτηση.