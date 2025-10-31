Ο υπουργός τόνισε ότι το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ δεν αποτελεί νέο θέμα, αλλά εκκρεμότητα πολλών ετών, η οποία ξεκίνησε επί προηγούμενων κυβερνήσεων.

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Όπως ανέφερε, τα ΕΛΤΑ αποτελούν οργανισμό εθνικής σημασίας και έχουν ήδη ενισχυθεί οικονομικά από την κυβέρνηση, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους .

Ο υπουργός τόνισε ότι το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ δεν αποτελεί νέο θέμα, αλλά εκκρεμότητα πολλών ετών, η οποία ξεκίνησε επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Υπενθύμισε πως από το 2018 οι μετοχές των ΕΛΤΑ έχουν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο, βάσει νόμου που προέβλεπε την ανεξαρτησία των δημοσίων οργανισμών από πολιτικό έλεγχο .

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, σημείωσε ότι το παραδοσιακό αντικείμενο των ταχυδρομείων έχει μεταβληθεί δραματικά, καθώς ο όγκος αλληλογραφίας έχει μειωθεί σε μόλις 10% σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, ενώ άλλες υπηρεσίες αυξάνουν την οικονομική δραστηριότητα του φορέα . «Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, όπως γίνεται διεθνώς», τόνισε, επισημαίνοντας ότι όλες οι κινήσεις έχουν στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του οργανισμού και όχι το αντίθετο .

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα κληθεί άμεσα στη Βουλή για να δώσει διευκρινίσεις και να ενημερώσει για την πορεία της αναδιάρθρωσης. «Θα συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή, συμφωνούμε κι εμείς. Θα έρθει η διοίκηση των ΕΛΤΑ τις επόμενες μέρες» δήλωσε χαρακτηριστικά .

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στο πλαίσιο μιας μακρόπνοης πολιτικής αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης δημόσιων φορέων στρατηγικής σημασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddwkwg40di2x?integrationId=40599y14juihe6ly}