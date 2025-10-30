Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας αποτελεί κλειδί για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς και των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών και τον συνολικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής βιομηχανίας, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας· ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τονίζοντας πως η ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας αποτελεί κλειδί για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς και των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.Ο υπουργός αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του υπουργείου για τη στήριξη της παραγωγικής βάσης, επισημαίνοντας ότι «άλλαξε η φιλοσοφία και η πρακτική του αναπτυξιακού νόμου» με στόχο την ενθάρρυνση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Όπως είπε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου ύψους 450 εκατ. ευρώ, που απευθύνονται στη μεταποίηση, στις λιγότερο ανεπτυγμένες και παραμεθόριες περιοχές και στις μεγάλες επενδύσεις.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πάνω από 60 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις που υποστηρίζει το υπουργείο σε κρίσιμους τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία και η ναυπηγική, η οποία πλέον εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων. Στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι τον Νοέμβριο θα ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο, το οποίο «κάνει πιο εύκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα». Το πακέτο αλλαγών περιλαμβάνει την απλοποίηση του εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών εγκαταστάσεων, μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία βιομηχανικών και επιχειρηματικών πάρκων, περαιτέρω ψηφιοποίηση αδειοδοτήσεων μέσω της πλατφόρμας OpenBusiness και την εισαγωγή ψηφιακού Δελτίου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση της καινοτομίας, με επένδυση 370 εκατ. ευρώ στα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Αποκάλυψε επίσης ότι στο επόμενο εξάμηνο θα παρουσιαστεί νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τεχνολογίες αιχμής και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχα προγράμματα για την αγροδιατροφή και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, ο υπουργός στάθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η οποία θα διαθέτει 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να την υπερψηφίσουν και να στηρίξουν την εφαρμογή της, σημειώνοντας ότι «μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά» και ασκώντας κριτική σε όσους, όπως είπε, υποδαυλίζουν ένα «τεχνητό διχαστικό κλίμα».