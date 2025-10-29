Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εργαλείων, οι φόβοι γύρω από τα χρήματα εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνες που πραγματοποίησε η Dynata τους τελευταίους 12 μήνες για λογαριασμό της Revolut, οι Έλληνες συνεχίζουν να ανησυχούν για ζητήματα που σχετίζονται με την αποταμίευση, τις δαπάνες και τη διαχείριση των καθημερινών εξόδων.

Κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό, ο μεγαλύτερος φόβος για το 24% των ερωτηθέντων είναι τα απρόβλεπτα έξοδα ή το ενδεχόμενο η ασφάλεια να μην καλύψει κάποιο έκτακτο ιατρικό περιστατικό, γεγονός που αποκαλύπτει την ανασφάλεια για πιθανές οικονομικές εκπλήξεις μακριά από το σπίτι. Παράλληλα, το 58% των Ελλήνων δηλώνει πως η αποταμίευση είναι σχεδόν αδύνατη, αφού μετά την κάλυψη των βασικών αναγκών δεν απομένει διαθέσιμο εισόδημα.

Ακόμη και οι χαρές της ζωής έχουν οικονομικό τίμημα: το 18% των Ελλήνων αναφέρει ότι ο γάμος του άφησε μια «πικρή γεύση» λόγω κόστους, δείχνοντας πως ακόμη και οι πιο ευχάριστες στιγμές μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή, ένας στους τέσσερις (27%) δηλώνει ότι θα κατέφευγε σε δανεισμό για σημαντικά γεγονότα, όπως ιατρικά έξοδα ή ανακαίνιση σπιτιού, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από την πίστωση.

Η οικονομική αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στις εποχιακές αγορές: πάνω από τους μισούς Έλληνες (56%) σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα την περίοδο της Black Friday και των Χριστουγέννων, ενώ το 20% ανησυχεί για διαδικτυακές απάτες ή επιλέγει τα φυσικά καταστήματα για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι πολλοί Έλληνες επιλέγουν να απολαμβάνουν τις μικρές χαρές του παρόντος, αφήνοντας τα μακροπρόθεσμα σχέδια «στον πάγο». Το 26% θεωρεί τη βραχυπρόθεσμη ευτυχία πιο σημαντική σε αβέβαιους καιρούς, ενώ το 18% δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως θα καταφέρει ποτέ να αποταμιεύει συστηματικά. Σχεδόν οι μισοί (49%) αποταμιεύουν κυρίως για περιπτώσεις ανάγκης, ενώ το 7% δεν αποταμιεύει καθόλου, παραμένοντας εκτεθειμένο σε κάθε απρόοπτο.