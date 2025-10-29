Το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση προβλέπει αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με μειώσεις συντελεστών για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ή την ηλικία.

Μείωση της κυβερνητικής επιρροής καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, παρά το ευρύ πακέτο παρεμβάσεων που προωθείται από το οικονομικό επιτελείο. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση, η οποία τον Ιούνιο συγκέντρωνε ποσοστό 30,2% με προβάδισμα 16,2 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει πλέον πτώση στο 28%, με τη διαφορά από τη Χαριλάου Τρικούπη να περιορίζεται στις 14,2 μονάδες. Η μεταβολή αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης νομοθετικής δραστηριότητας, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει καταθέσει στη Βουλή το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 και το νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες ρυθμίσεις σε φορολογικό, μισθολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση προβλέπει αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, με μειώσεις συντελεστών για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων ή την ηλικία. Μειώνεται στο 20% ο συντελεστής φορολόγησης των ιατρικών εφημεριών, ενώ παρατείνονται έως το 2026 τα κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές. Παράλληλα, εισάγονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες, με απαλλαγή των μητέρων από τον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος για δύο χρόνια μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία και διατήρηση μειωμένων τεκμηρίων για μικρές επιχειρήσεις σε κοινότητες έως 1.500 κατοίκους. Μειώνεται επίσης ο φόρος στα εισοδήματα από ακίνητα, με νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο 25% για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιφερειακή πολιτική, καθώς θεσπίζεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 – και μείωση 50% για το 2026 – για κατοίκους οικισμών έως 1.500 κατοίκους, με ειδική πρόβλεψη για τον Έβρο. Επαναφέρεται η μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και στα Δωδεκάνησα με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, ενώ παρατείνεται για ένα έτος η αναστολή ΦΠΑ στα αδιάθετα νεόδμητα ακίνητα.

Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει επίσης επενδυτικά κίνητρα ύψους 150 εκατ. ευρώ για νέες παραγωγικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και αμυντικού υλικού, με προσαυξημένη έκπτωση δαπανών και ταχεία αδειοδότηση. Παράλληλα, καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου θεσπίζεται νέο ειδικό μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας, με τέσσερις κατηγορίες, είκοσι μισθολογικά κλιμάκια και νέο σύστημα επιδομάτων, όπως επίδομα διοίκησης, ευθύνης και παραμεθορίου. Η συνολική δαπάνη εκτιμάται σε 127 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο Μέρος Δ’ ρυθμίζονται ζητήματα μισθολογικής και λειτουργικής αναβάθμισης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέποντας αυξήσεις στα επιδόματα, πλήρη κάλυψη διδάκτρων για τα τέκνα των υπαλλήλων και κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης υπηρεσίας στο εξωτερικό. Επιπλέον, θεσπίζεται ειδικό επίδομα για το προσωπικό των σωφρονιστικών καταστημάτων και παρέχονται νέες δυνατότητες μετατάξεων.

Από τη φορολογία εξαιρείται πλέον το επίδομα βιβλιοθήκης των πανεπιστημιακών και ερευνητών, ενώ οι κάτοχοι ενιαίου μεταπτυχιακού τίτλου αποκτούν δικαίωμα μισθολογικής προώθησης κατά δύο κλιμάκια. Στο Μέρος Ε’ καθιερώνεται ετήσια επιχορήγηση 11 εκατ. ευρώ προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα του νομοσχεδίου υπερβαίνει τα 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, λόγω των φοροελαφρύνσεων και των νέων δαπανών για μισθολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.