Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά και των κατοίκων μικρών και νησιωτικών περιοχών.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» που επιφέρει μεταβολές στη φορολογική κλίμακα και στα μισθολογικά δεδομένα του Δημοσίου.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά και των κατοίκων μικρών και νησιωτικών περιοχών, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να ενισχύσει τη δημογραφική πολιτική της χώρας. Ωστόσο, η εφαρμογή της συνεπάγεται και σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις βασικοί άξονες: οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η αναμόρφωση του μισθολογίου στα Σώματα Ασφαλείας και τη Δημόσια Διοίκηση, και η παροχή νέων επιδομάτων και κινήτρων σε επιλεγμένες επαγγελματικές ομάδες.

Η φορολογική αναμόρφωση συνεπάγεται μεγάλη απώλεια δημοσίων εσόδων. Το υπουργείο εκτιμά ότι από τη νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος θα χαθούν 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,6 δισ. ευρώ το 2027.

Επιπρόσθετες μειώσεις εσόδων προκύπτουν από σειρά μέτρων όπως:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απαλλαγή ή μείωση του ελάχιστου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, νέες μητέρες, μικρές επιχειρήσεις σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων και εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων. Το κόστος υπολογίζεται σε 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η αναπροσαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, οχήματα και σκάφη, με απώλειες 40 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2026.

Η μείωση φορολόγησης εισοδήματος από ακίνητα, που θα κοστίσει 90 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, με απώλεια 38 εκατ. ευρώ το 2026 και 75 εκατ. ευρώ κατ’ έτος στη συνέχεια.

Η μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, με απώλεια 25 εκατ. ευρώ.

Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, κόστους 22 εκατ. ευρώ, και η εξαίρεση του επιδόματος βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές από τη φορολόγηση, με επιπλέον απώλεια 6 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο υπολογίζει επίσης πρόσθετη απώλεια εσόδων 10 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 έως το 2029 λόγω της επέκτασης της φοροαπαλλαγής για μακροχρόνιες μισθώσεις κατοικιών, καθώς και 18 εκατ. ευρώ από την παράταση της αναστολής ΦΠΑ σε αδιάθετα ακίνητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παράταση των κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές, που αναμένεται να μειώσει τα έσοδα, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο, ενισχύει τη διαφάνεια και τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Η ετήσια δαπάνη του Δημοσίου για τις νέες ρυθμίσεις υπολογίζεται σε περίπου 127 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας, με ειδική πρόβλεψη 32 εκατ. ευρώ για το 2025. Αντίστοιχα, προβλέπεται δαπάνη 10,4 εκατ. ευρώ ετησίως για την αύξηση και επέκταση επιδομάτων ειδικών καθηκόντων στο προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και για την κάλυψη διδάκτρων των παιδιών των διπλωματών που φοιτούν σε ξένα ή ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει νέες παροχές για το σωφρονιστικό προσωπικό, ύψους 5,7 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2026, καθώς και μισθολογική προώθηση δύο βαθμίδων για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου μεταπτυχιακού τίτλου, μέτρο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 7 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης καθεστώς ενισχύσεων για στρατηγικούς τομείς, όπως η αμυντική βιομηχανία και η παραγωγή οχημάτων, μέσω προσαυξημένης έκπτωσης δαπανών την περίοδο 2026–2028. Η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων έως 150 εκατ. ευρώ.

Η φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση εντός του Νοεμβρίου, ενώ ήδη προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις για την έκταση των ελαφρύνσεων και τον τρόπο κάλυψης των δημοσιονομικών κενών.