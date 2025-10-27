Οι μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι) κάλυψαν το 14,2% και οι μεσαίες (50–249 εργαζόμενοι) το 10%

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε υπηρεσίες αξίας 1,44 τρισεκατομμυρίων ευρώ προς χώρες εκτός ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Περισσότερο από το μισό αυτών των εξαγωγών (53,5%) έγινε από μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους. Οι μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι) κάλυψαν το 14,2% και οι μεσαίες (50–249 εργαζόμενοι) το 10%. Για το υπόλοιπο 22,3% δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το μέγεθος των επιχειρήσεων.

Σε δέκα χώρες της ΕΕ, οι μεγάλες επιχειρήσεις ήταν υπεύθυνες για πάνω από το 50% των εξαγωγών υπηρεσιών. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γερμανία (72,8%), στη Φινλανδία (66,7%) και στη Δανία (66%). Ωστόσο, σε μικρότερες οικονομίες, όπως η Μάλτα και η Εσθονία, οι μικρές επιχειρήσεις είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, πραγματοποιώντας το 68,4% και 59,6% των εξαγωγών αντίστοιχα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από ξένους επενδυτές. Σε εννέα χώρες της ΕΕ, οι ξένες ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στις εξαγωγές υπηρεσιών. Το ποσοστό τους έφτασε το 88,6% στο Λουξεμβούργο, 79,1% στην Ιρλανδία και 63,7% στις Κάτω Χώρες. Αντίθετα, στις Δανία, Φινλανδία, Μάλτα και Γαλλία, οι περισσότερες εξαγωγές υπηρεσιών προήλθαν από επιχειρήσεις υπό εγχώριο έλεγχο.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγάλες και οι ξένες ελεγχόμενες επιχειρήσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στις εξαγωγές υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.