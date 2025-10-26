Πρόκειται κυρίως για πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους μέσω βραχυχρόνιων ή μακροχρόνιων μισθώσεων χωρίς να δηλώνουν τα σχετικά εισοδήματα στην ΑΑΔΕ.

Αφορολόγητα και αδήλωτα εισοδήματα από μισθώσεις κατοικιών και εξοχικών φαίνεται να αποκομίζουν εκατοντάδες ξένοι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση στις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται κυρίως για πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους μέσω βραχυχρόνιων ή μακροχρόνιων μισθώσεων χωρίς να δηλώνουν τα σχετικά εισοδήματα στην ΑΑΔΕ.

Το φαινόμενο εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, η Χαλκιδική, αλλά και σε αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των αγορών από ξένους επενδυτές. Πολλοί αποκτούν ακίνητα μέσω εταιρειών ή εκπροσώπων, αποφεύγοντας να τα δηλώσουν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Έτσι, ενώ αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από ενοικιάσεις, τα ποσά αυτά δεν καταγράφονται σε καμία φορολογική αρχή.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενεργοποιήσει ειδικά εργαλεία ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων από πλατφόρμες όπως Airbnb και Booking, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει την πραγματική έκταση του προβλήματος. Παράλληλα, αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το Common Reporting Standard (CRS), το διεθνές σύστημα αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών που έχει θεσπιστεί από τον ΟΟΣΑ και εφαρμόζεται πλέον σε πάνω από 100 χώρες.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων υπογραμμίζουν ότι η αυστηρότερη εφαρμογή του CRS και οι στοχευμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι μπορούν να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή και να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην αγορά, διασφαλίζοντας ότι η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό δεν θα μετατρέψει την Ελλάδα σε φορολογικό καταφύγιο για αδήλωτες επενδύσεις.

Μέσω του CRS, οι φορολογικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και εισοδήματα που διατηρούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας στο εξωτερικό — αλλά και το αντίστροφο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εξαρτάται από την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που διαβιβάζουν οι συμμετέχουσες χώρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά με κράτη εκτός Ε.Ε. ή με περιορισμένες διοικητικές δυνατότητες, η ροή πληροφοριών είναι ελλιπής, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό αλλοδαπών που αποκρύπτουν εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων στην Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν ήδη την επιβολή προστίμων και την αναδρομική φορολόγηση των αδήλωτων ποσών, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά ακίνητο.