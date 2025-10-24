Σε εξέλιξη προκηρύξεις του ΑΣΕΠ σε όλη τη χώρα για προσλήψεις σε δήμους.

Εννιά προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προσφέρουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Το Dnews παρουσιάζει όσες βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη.

75 θέσεις εργασίας στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών πυρόσβεσης και διάσωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Καρπάθου, Καλύμνου, Μήλου, Νάξου, Σύρου, Ικαρίας, Καστοριάς, Νήσων, Κοζάνης, Έβρου, Χίου, Ιωαννίνων, Πάρου, Λασιθίου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται ειναι ΔΕ Οδηγοί και οι συμβάσεις είναι 8 μηνες.

38 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπών Εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του Κράτους, ως κατωτέρω:

ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) (1 θέση)

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (3 θέσεις)

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (13 θέσεις)

ΔΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (17 θέσεις)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (1 θέση)

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (2 θέσεις)

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του Προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

19 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΔήμουΘήρας, που εδρεύει στη Θήρα της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΔΕ Τεχνικού/ Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών/ Ειδ. ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών/ Ειδ. ΥΕ Εργατών Ύδρευσης.

24 άτομα με ΣΟΧ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Πληροφορικής Ειδ. ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware), ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ειδ. ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ΔΕ Εργατοτεχνιτών Ειδ. ΔΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Ειδ. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

120 θέσεις εργασίας στον δήμο Πειραιά

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

Οι προσλήψεις είναι 8μηνες και αφορούν ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

18 θέσεις εργασίας σε μονάδα ηλικιωμένων

Προσλήψεις 18 ατόμων στη Ζαχάρειο Πρότυπο Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που εδρεύει στη Λέσβο. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι Προσωπικό Εστίασης, Εργάτες γενικών καθηκόντων Νοσηλευτές και Διοικητικό Οικονομικό προσωπικό.

19 γυμναστές στον δήμο Πειραιά

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμουτου Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

Οι ειδικότητες αφορούν ΠΕ Φυσικής αγωγής.

29 άτομα με ΣΟΧ στον δήμο Πολυγύρου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου

Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Οι ειδικότητες αφορούν: Δε Οδηγούς, Χειριστές Μηχανημάτων, Υδραυλικούς, Ηλεκτρολόγους, Εργάτες οικοδομικών διαδικασιών και συνοδοί απορριμματοφόρων

10 θέσεις εργασίας στον δήμο Αγίου Νικολάου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Οι ειδικότητες αφορούν: Οδηγούς, Χειριστές Μηχανημάτων, Προσωπικό Καθαριότητας.