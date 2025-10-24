Η προπληρωμένη κάρτα ήρθε στη ζωή των δικαιούχων επιδομάτων από τον Μάρτιο, κουβαλώντας πολλά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα.

Καθημερινές είναι οι γκρίνιες για την χρήση προπληρωμένης κάρτας για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ. Τα παράπονα αφορούν αδυναμία πληρωμής ενοικίων, δανείων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, ασφαλιστικών συμβολαίων.

Οι δικαιούχοι επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ καταγγέλλουν ότι με την προπληρωμένη κάρτα δεν μπορούν να πληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αν και υπήρχαν κατά το παρελθόν διαρροές για αλλαγές στην χρήση της προπληρωμένης κάρτα εντούτοις, δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Μάλιστα, λήπτης παραπόνων τον περασμένο Μάιο είχαν γίνει ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ με αποτέλεσμα να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση με την οποία ενημέρωναν πως τα παράπονα για την προπληρωμένη κάρτα «αξιολογούνται από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ και εάν διαπιστωθεί η ανάγκη για επιμέρους τροποποιήσεις προς διευκόλυνση συγκεκριμένων ομάδων δικαιούχων, εντός του πλαισίου της μεταρρύθμισης, αυτές θα ανακοινωθούν».

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 5 μήνες αλλά οι αλλαγές αυτές ακόμα παραμένουν στο συρτάρι.

Η προπληρωμένη κάρτα θεσπίστηκε με το άρθρο 152 του ν. 5078/2023, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 5178/2025 και έχει ως στόχο την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της καταβολής των παροχών στους δικαιούχους, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η καταβολή των επιδομάτων μέσω προπληρωμένων καρτών διευκολύνει τους δικαιούχους καθώς τυχόν αλλαγές στα επιδόματα που λαμβάνουν δεν θα αυξάνουν τη γραφειοκρατία για αυτούς, αφού τα ποσά θα πιστώνονται όλα στην ίδια προπληρωμένη κάρτα. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους ηλεκτρονική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αφορούν σε αγορά όπλων και τυχερά παιχνίδια.

Η προπληρωμένη κάρτα, επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίζει η Πολιτεία τις επιδοματικές παροχές που λαμβάνει ή έχει λάβει ο κάθε πολίτης. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το υπό σύσταση Εθνικό Μητρώο Επιδομάτων και Παροχών. Συνεπώς, ο σκοπός του νομοθέτη δεν εξαντλείται στην συγκέντρωση των επιδομάτων σε ένα μέσο πληρωμής και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά και στην διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας για τις δαπάνες κοινωνικής πολιτικής, τις ανάγκες των πολιτών και τον σχεδιασμό πολιτικών για την αντιμετώπισή τους.

Σημειώνεται ακόμη ότι η χρήση προπληρωμένης κάρτας δεν είναι μία καινοφανής πρακτική. Ξεκίνησε αρχικά από την καθολική εφαρμογή του προγράμματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κ.Ε.Α.) το 2017. Και σε εκείνη την περίπτωση το 50% του ποσού που δικαιούταν κάποιος έπρεπε να δαπανηθεί μέσω προπληρωμένης κάρτας.