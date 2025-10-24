Αν «συμμορφωθούν» οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει ΕΕ και ΗΠΑ στις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, «θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα», τονίζει ο ενεργειακός σύμβουλος, Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

Από 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα είναι 18% πάνω η τιμή της χονδρικής αγοράς του ρεύματος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν αυξηθεί περαιτέρω η τιμή της χονδρικής, το 18% θα επηρεάσει τα κυμαινόμενα τιμολόγια, υποστήριξε ο ενεργειακός σύμβουλος, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι αν «συμμορφωθούν» οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει ΕΕ και ΗΠΑ στις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, «θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα».

«Βλέπω οι τιμές να κινούνται γύρω στα 65 με 70€, ήδη σε δύο μέρες "τσίμπησε" 5% στις διεθνείς τιμές. Βλέπω ότι έχει "τσιμπήσει" και το φυσικό αέριο, έχει ξεπεράσει τα 33 € η θερμική μεγαβατώρα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος «σήμερα η μέση τιμή έχει αυξηθεί πάνω από 18% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Αύγουστο 48%. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η αύξηση στην χονδρεμπορική γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν να έχουμε αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα αλλά και οι διεθνείς τιμές βρίσκονται σε ένα ράλι αυξήσεων και αυτό θα επηρεάσει σίγουρα την τελική τιμή. Που σημαίνει ότι 1η Νοεμβρίου, που θα ανακοινωθούν τα τιμολόγια του ρεύματος, αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης οι πάροχοι, σίγουρα οι μικρές εταιρείες, θεωρώ ότι και παραπάνω, θα αυξήσουν τις τιμές. Οι τέσσερις μεγάλοι καθετοποιημένοι όμιλοι μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές αλλά αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση των τιμών δεν θα το κάνουν για πολύ. Μιλάμε για τα πράσινα τιμολόγια, τα κυμαινόμενα».

«Αναταράξεις» από το νέο έτος

Υπογράμμισε ότι «Στατιστικά, όσο μπαίνουμε στο χειμώνα πάντα βλέπαμε αυξήσεις στις διεθνείς τιμές λόγω της αυξημένης κατανάλωσης, όμως από 1η Ιανουαρίου του 2026 επειδή έχει δεσμευτεί η ΕΕ στο 19ο πακέτο κυρώσεων αναφορικά με τις εισαγωγές φυσικού αερίου κυρίως από τη Ρωσία και αρχίζει η σταδιακή διακοπή, αυτό θα δημιουργήσει αναταράξεις στην ευρωπαϊκή αγορά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τις ΑΠΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε: «Έχουμε μια υπερ-εγκατάσταση πράσινων μονάδων ήδη αυτή τη στιγμή 80 γιγαβατ σε πράσινες μονάδες βρίσκονται σε ουρά αναμονής μέχρι το 2030. Σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε 15 γιγαβατ ισχύ σε πράσινες μονάδες, αιολικά και φωτοβολταϊκά, και βλέπετε που είναι το κόστος του ρεύματος και υπάρχουν μονάδες με 80 γιγαβατ ισχύ που περιμένουν… Αν δεν υπάρξουν αποθηκευτικά συστήματα, αν δεν υπάρξουν επεκτάσεις στα δίκτυα, εκσυγχρονισμοί όλων των συστημάτων και των υποδομών δεν πρόκειται να αξιοποιήσουμε στα μέγιστα τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο».