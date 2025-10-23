Νωρίτερα η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης.

Νωρίτερα από πέρσι και συγκεκριμένα έως το τέλος του μήνα, αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση, τις βαθμοημέρες και τον τρόπο χορήγησης του φετινού επιδόματος θέρμανσης.

Την είδηση έκανε γνωστή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ERTnews. Όπως ανέφερε, το 60% του επιδόματος θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ η διαδικασία θα είναι ίδια με την περσινή.

«Σε δέκα ημέρες το πολύ, ο πολίτης θα γνωρίζει τον τρόπο και το ποσό που θα λάβει. Είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσει ο χειμώνας να γνωρίζουν όλοι το βοήθημα που θα τους δοθεί», δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ενεργειακή ανεξαρτησία, τονίζοντας τη σημασία της ομαλής μετάβασης χωρίς επιβάρυνση των πολιτών:

«Υπάρχει μια απόφαση της Ευρώπης υπέρ της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Για πολλά χρόνια υπήρχε εξάρτηση από τη Ρωσία. Αποφασίσαμε, και οι 27 χώρες, την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα στήριξε αυτή την πρωτοβουλία, με την προϋπόθεση ότι θα είναι πραγματική και χωρίς παραθυράκια. Είναι κρίσιμο η πράσινη μετάβαση να μη σημαίνει υψηλότερες τιμές για τον πολίτη — και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpjmmgiegw1?integrationId=40599y14juihe6ly}