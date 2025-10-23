Ακόμα μία εβδομάδα έχουν περιθώριο οι υπόχρεοι πόθεν έσχες για να υποβάλλουν την δήλωσή τους.

Ξεκίνησε την 1η Αυγούστου η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2025 (χρήση 2024) μέσω της πύλης pothen.gr, με ημερομηνία λήξης την 31η Οκτωβρίου 2025. Tο πόθεν έσχες υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο.

Οι ΑΦΜ του υπόχρεου προσώπου καθώς και του συζύγου ή εν διαστάσει συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης με υπόχρεο πρόσωπο ή των ανήλικων τέκνων του, όπως αυτοί γνωστοποιήθηκαν ή χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 5026/23, περιλαμβάνονται στις καταστάσεις υπόχρεων προσώπων.

Οι υπόχρεοι σε αρχική Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. με ημερομηνία ανάληψης από 28.02.2023 και μεταγενέστερες και σε ετήσια Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. των ετών α) 2023 (χρήση 2022), β) 2024 (χρήση 2023) και γ) 2025 (χρήση 2024), οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κατάλογο υπόχρεων από τους φορείς τους,έχουν πλέον τη δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Σημειώνεται ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα διασυνδέονται με το ΟΠΣ Πόθεν Έσχες σταδιακά και εντός της εφαρμογής παρέχεται η λίστα των διασυνδεδεμένων οργανισμών και ιδρυμάτων από τους/α οποίους/α είναι εφικτή η αυτόματη άντληση στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι για τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συμπεριληφθεί σε μηνιαίο ή ετήσιο κατάλογο από τους φορείς τους είναι διαθέσιμα τα στοιχεία από όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει:

Αυτόματη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεις, ακίνητα, εισοδήματα και οχήματα.

Ηλεκτρονική κατάθεση συμβολαιογραφικών εγγράφων από τους συμβολαιογράφους εντός 15 ημερών.

Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς TAXIS, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ευκολία.

Δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης.

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών όπου απαιτείται, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις

Οι ποινές για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις έχουν γίνει αυστηρότερες, περιλαμβάνοντας:

Φυλάκιση έως 10 χρόνια για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Δήμευση περιουσίας, αν δεν αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή της.

Χρηματικά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τις 10.000 ημερήσιες μονάδες.

Η συμμόρφωση με τη νέα διαδικασία είναι κρίσιμη, καθώς οι έλεγχοι γίνονται πιο αυστηροί, με στόχο τη διαφάνεια και την αποτροπή οικονομικών παραβάσεων.