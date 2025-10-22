Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος 250 ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Στις 30 Νοεμβρίου θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου όπως τόνισε χτες σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, τα λεφτά θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου, «με το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση».

Αξίζει να σημειωθεί πως επειδή η ημερομηνία αυτή πέφτει Κυριακή, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

«30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών», υποστήριξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Συνολικά το επόμενο οκτάμηνο θα δοθούν 2,5 δισ. ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε φοροαπαλλαγές που θα τις δουν ως αυξήσεις στον μισθό τους στο Δημόσιο», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι αυξήσεις «θα είναι σημαντικές για να πάρει ανάσα το νοικοκυριό. Είναι οι ρεαλιστικές και το μάξιμουμ», εξήγησε.

Παράλληλα, για το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους ανέφερε πως και αυτό θα πληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Πιθανότατα, δε, η πληρωμή να γίνει με την πληρωμή για τις συντάξεις Δεκεμβρίου, γι αυτό και ο υπουργός Οικονομικών, το διαχώρισε με την επιστροφή ενοικίου.