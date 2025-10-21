Οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις, ενώ όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών.

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη επιστροφή ενοικίου, που πρόκειται να ενισχύσει - σύμφωνα με το υπουργείο - 1.180.000 νοικοκυριά εντός του Νοεμβρίου.

Αυτές τις ημέρες, η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τη διασταύρωση των στοιχείων των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, καθώς και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος αφορά τη δήλωση μίσθωσης, σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TAXISnet και διασταυρώσεις ποσών που έχουν κατατεθεί ή οφείλονται, ανάλογα με το ύψος της έκπτωσης ή επιστροφής.

Υπενθυμίζεται πως η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλουν τα νοικοκυριά, με ανώτατο ποσό έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας το συνολικό πλαφόν μπορεί να φτάσει έως και 1.700 ευρώ.

Το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Τα κριτήρια

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι ενοικιαστές που δηλώνουν τη μίσθωση στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Η πίστωση του ενός ενοικίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πρόκειται να γίνει έως τις 20 Νοεμβρίου.

Προσοχή! Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.