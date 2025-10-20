Οι εφετινές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, με τη διάθεση να ξεκινά στην Αττική από 1,09 ευρώ το λίτρο και ελαφρώς ακριβότερα στην υπόλοιπη χώρα.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης, είναι σημαντικό να ελέγξετε αν το δικαιούστε. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και δηλώνουν την κατοικία για την οποία ζητούν το επίδομα ως κύρια κατοικία.

Αρχικά, συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, τα στοιχεία του προμηθευτή σας για το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείτε, καθώς και τα παραστατικά αγοράς όπου απαιτούνται — κυρίως για καυσόξυλα, πέλετ ή βιομάζα.

Στη συνέχεια, συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία θα ανοίξει εντός Νοεμβρίου. Αφού εισέλθετε με τους κωδικούς Taxisnet, ελέγξτε και επιβεβαιώστε τα στοιχεία της κύριας κατοικίας σας, ώστε να αντιστοιχούν με τον αριθμό παροχής ρεύματος. Αν έχει αλλάξει η κύρια κατοικία, ενημερώστε τα σχετικά πεδία πριν προχωρήσετε.

Κατόπιν, συμπληρώστε την αίτηση δηλώνοντας το είδος της θέρμανσης που χρησιμοποιείτε — πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ, βιομάζα ή ηλεκτρική ενέργεια — καθώς και τον προμηθευτή σας. Αν προμηθεύεστε καυσόξυλα ή πέλετ, καταχωρίστε τα στοιχεία των αποδείξεων αγοράς, όπως ημερομηνία, ποσότητα, αξία και ΑΦΜ του προμηθευτή.

Πριν υποβάλετε την αίτηση, βεβαιωθείτε ότι ο τραπεζικός σας λογαριασμός (IBAN) είναι σωστά καταχωρισμένος στο προφίλ σας στην ΑΑΔΕ ή στο Taxisnet και ότι είστε δικαιούχος του λογαριασμού. Αν χρειάζεται, ενημερώστε τα στοιχεία σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, υποβάλετε την αίτηση για έλεγχο. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί αυτόματα διασταύρωση στοιχείων με τις φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε9, ώστε να επιβεβαιωθεί η επιλεξιμότητά σας και να υπολογιστεί το ποσό με βάση τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής σας.

Η πρώτη πληρωμή, δηλαδή η προκαταβολή του επιδόματος, θα πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εγκαίρως καύσιμα για τον χειμώνα. Για καύσιμα που απαιτούν παραστατικά, κρατήστε τις αποδείξεις και δηλώστε τυχόν νέες αγορές στην πλατφόρμα, προκειμένου να εξοφληθούν οι επόμενες δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί στην υπουργική απόφαση.

Η πορεία της αίτησης και των πληρωμών μπορεί να παρακολουθείται μέσα από την ίδια πλατφόρμα. Αν η αίτηση απορριφθεί ή υπάρχει εκκρεμότητα, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με οδηγίες για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν.

Οι εφετινές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, με τη διάθεση να ξεκινά στην Αττική από 1,09 ευρώ το λίτρο και ελαφρώς ακριβότερα στην υπόλοιπη χώρα. Παρότι οι πρώτες παραδόσεις είναι περιορισμένες, πολλές εταιρείες προσφέρουν άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για αγορές με κάρτα. Ο κλιματικός συντελεστής αυξάνει το επίδομα σε ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα.

Τέλος, φροντίστε να διατηρείτε όλα τα παραστατικά των αγορών σας σε περίπτωση ελέγχου και να ενημερώνετε την αίτησή σας αν αλλάξει ο προμηθευτής ή το είδος θέρμανσης μέσα στη σεζόν.