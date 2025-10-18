H Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται στις πιο ευάλωτες θέσεις πανευρωπαϊκά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 2024, η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ. Πέντε ελληνικές περιφέρειες συγκαταλέγονται στις 25 περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού – τουλάχιστον 33% – βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι περιοχές αυτές, που αποτυπώνονται με το πιο σκούρο μπλε χρώμα στον χάρτη της Eurostat, αναδεικνύουν το βαθύ περιφερειακό χάσμα στη χώρα: η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται στις πιο ευάλωτες θέσεις πανευρωπαϊκά. Σε αυτές τις περιοχές, η οικονομική ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη, οι ευκαιρίες απασχόλησης περιορισμένες και οι κοινωνικές υποδομές ανεπαρκείς, επιτείνοντας την αίσθηση ανασφάλειας και αποκλεισμού.

Αντίθετα, πιο ανθεκτικές φαίνεται να είναι οι αστικές και τουριστικές περιφέρειες, όπως η Αττική και το Νότιο Αιγαίο, όπου η συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων και η αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες μειώνουν το συνολικό ποσοστό κινδύνου φτώχειας. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές, οι ανισότητες εντός των πόλεων παραμένουν έντονες — με τα φαινόμενα ενεργειακής φτώχειας, ανεργίας νέων και αδυναμίας κάλυψης βασικών αναγκών να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Συνολικά, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 21%, επιβεβαιώνοντας ότι η κοινωνική συνοχή εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας. Παρά την ανάκαμψη της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, οι μισθολογικές ανισότητες, το αυξημένο κόστος ζωής και η έλλειψη αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών συνεχίζουν να κρατούν χιλιάδες νοικοκυριά στο περιθώριο.