Δεκτή η προσφυγή φορολογουμένου για εκπρόθεσμη δήλωση αναδρομικών το 2020.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έκανε δεκτή ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένου που ζητούσε την αναθεώρηση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020.

Η απόφαση, με αριθμό 3581/2025, εκδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορά υπόθεση στην οποία ο προσφεύγων είχε επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος ύψους 1.283,22 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 485,90 ευρώ, συνολικού ποσού 1.769,12 ευρώ. Η φορολογική αρχή είχε χαρακτηρίσει την τροποποιητική δήλωσή του ως εκπρόθεσμη κατά 43 μήνες, επιβάλλοντας προσαυξήσεις.

Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο, όπου εργαζόταν, μόλις λίγες ημέρες πριν την κατάθεση της προσφυγής για αναδρομικά εισοδήματα του 2020, τα οποία είχαν καταβληθεί το 2021 και γνωστοποιήθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση μόλις στις 24 Ιουνίου 2022. Επικαλέστηκε ότι δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί ούτε από τον εργοδότη ούτε από τη φορολογική αρχή, έχοντας ήδη εξοφλήσει τον οφειλόμενο φόρο για το επιπλέον εισόδημα.

Η ΔΕΔ, υιοθετώντας τη θέση του προσφεύγοντος και εφαρμόζοντας την αρχή της χρηστής διοίκησης, έκρινε ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με βεβαιότητα πως ο φορολογούμενος είχε ενημερωθεί έγκαιρα για τα αναδρομικά, ούτε ότι είχε τη δυνατότητα να υποβάλει εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση. Ως εκ τούτου, αποφάσισε ότι η δήλωσή του δεν πρέπει να θεωρηθεί εκπρόθεσμη, κάνοντας δεκτή την προσφυγή και τροποποιώντας την πράξη του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

