Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού (High-Level Reflection Group) για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης της Επιτροπής.

Η Ομάδα, που συνεδρίασε πρώτη φορά την Τρίτη, στις Βρυξέλλες, συγκροτείται με πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και έχει ως αποστολή να υποστηρίξει τη συνολική αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Ο ρόλος της Ομάδας είναι να λειτουργήσει ως εξωτερικό συμβουλευτικό όργανο, παρέχοντας τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές και ανεξάρτητη οπτική στα κρίσιμα ζητήματα της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα. Η λειτουργία της Ομάδας προβλέπεται να διαρκέσει 15 μήνες, από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Δεκέμβριο 2026, με τακτικές τριμηνιαίες συνεδριάσεις και επιπλέον ad hoc συναντήσεις.

Η συμμετοχή του Διοικητή της ΑΑΔΕ σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη διεθνή αναγνώριση του έργου και των μεταρρυθμίσεων, που έχουν υλοποιηθεί στην ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, καθώς και τη συμβολή της χώρας μας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ψηφιακά ώριμης ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.