Σημαντικά προβλήματα ηλεκτροδότησης που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποκαλύπτει νέα έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ). Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 71% των επιχειρήσεων και το 59% των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν συχνές διακοπές ρεύματος, πτώσεις τάσης και βλάβες, καταδεικνύοντας τη σοβαρή φθορά του ηλεκτρικού δικτύου και τις επιπτώσεις του στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς.

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του ΒΕΑ, Κωνσταντίνο Δαμίγο, ο οποίος τόνισε ότι «το σύστημα κλυδωνίζεται καθημερινά από την παλαιότητα των υποδομών και την ανεπαρκή συντήρηση». Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία, υφίστανται ετήσιες ζημιές που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ, λόγω φθορών σε εξοπλισμό, απώλειας προϊόντων και καθυστερήσεων στην παραγωγή.

Στο δείγμα επιχειρήσεων από την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, το 71% ανέφερε ότι βιώνει τουλάχιστον μία ή δύο διακοπές ρεύματος τον χρόνο, ενώ ένα 12% κάνει λόγο για μηνιαίες ή ακόμη συχνότερες. Οι διακοπές διαρκούν συνήθως από μία έως τρεις ώρες (46%), ενώ ένα 10% αναφέρει περιπτώσεις που υπερβαίνουν αυτό το διάστημα. Οι πιο συχνές βλάβες παρατηρούνται τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με το 62% των συμμετεχόντων. Οι κύριες αιτίες εντοπίζονται στις τεχνικές βλάβες (38%) και στην παλαιότητα του δικτύου (28%).

Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικές: το 49% έχει υποστεί ζημιές σε εξοπλισμό, όπως υπολογιστές και ψυγεία, ενώ το 26% αναφέρει απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων. Οι επιπτώσεις στην παραγωγή είναι άμεσες, με το 67% να δηλώνει πλήρη διακοπή λειτουργίας κατά τη διάρκεια των διακοπών και το 19% καθυστερήσεις παραδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 9% απευθύνθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ και ένα ελάχιστο 14% κατάφερε να λάβει αποζημίωση. Παράλληλα, το 45% έχει επενδύσει σε UPS, ενώ μόλις το 7% διαθέτει γεννήτριες για εναλλακτική παροχή ενέργειας.

Ανάλογη είναι η εικόνα και μεταξύ των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών που συμμετείχαν στην έρευνα. Το 59% αναφέρει συχνά προβλήματα πτώσεων τάσης ή υπερτάσεων, με το 23% να κάνει λόγο για πολύ συχνά φαινόμενα, κυρίως στα εναέρια δίκτυα. Η παλαιότητα του δικτύου (52%), η υπερφόρτωση (18%) και η κακοκαιρία (14%) θεωρούνται οι βασικές αιτίες, ενώ το 65% δηλώνει ότι έχει καταγράψει καταστροφές ηλεκτρικών συσκευών. Οι καθυστερήσεις στις νέες συνδέσεις χαρακτηρίζονται «συχνές ή σχεδόν πάντα» από το 74% των ερωτηθέντων, με αναμονές που φτάνουν ή ξεπερνούν τους τρεις μήνες.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, χαρακτήρισε τα ευρήματα «καμπανάκι κινδύνου για την ίδια τη λειτουργία της παραγωγικής οικονομίας». Όπως τόνισε, «οι συχνές διακοπές ρεύματος και οι καθυστερήσεις συνδέσεων δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά δομική παθογένεια που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια». Κάλεσε την Πολιτεία και τον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσουν άμεσα σε εκσυγχρονισμό των υποδομών, ενίσχυση του προσωπικού και απλοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης.

Η σταθερή και αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, υπογράμμισε, αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. «Κάθε μέρα καθυστέρησης σημαίνει απώλεια ανταγωνιστικότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα του ΒΕΑ διεξήχθη από την εταιρεία Netrino μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2025, σε δείγμα 634 επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και 312 αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών πανελλαδικά.