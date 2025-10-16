Επτά στις δέκα επιχειρήσεις σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος μία με δύο φορές το χρόνο.

Η παλαιότητα και η υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου μετατρέπονται σε καθημερινό πονοκέφαλο για εκατοντάδες επιχειρήσεις, προκαλώντας συχνές διακοπές και πτώσεις τάσης που κοστίζουν ακριβά στην παραγωγή.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας επτά στις δέκα επιχειρήσεις σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος μία με δύο φορές το χρόνο ενώ και οι συνεχείς πτώσεις ρεύματος δημιουργούν σοβαρά κόστη για τις επιχειρήσεις που ξεκινούν από 1.000 ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και τις 6.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με δείγμα τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις από την παλαιότητα και την αναξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης».

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν οι συχνότερες διακοπές παρουσιάζονται το καλοκαίρι (62%), λόγω τεχνικών βλαβών (38%), παλαιότητας δικτύου (28%) ή φορτίου (20%). Οι διακοπές ρεύματος τον χειμώνα (29%) οφείλονται και σε κακοκαιρία (8%). Από τις διακοπές ρεύματος σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές σε εξοπλισμό και το 26% σε απώλεια προϊόντων. Η παραγωγή επηρεάζεται με πλήρη διακοπή της σε ποσοστό 67%, καθυστερήσεις προϊόντων 19% και απώλεια πελατών (12%). Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις και τις ζημιές λόγω υπέρτασης πτώσης τάσης δικτύου ένα 46% δηλώνει ζημιές σε εξοπλισμό, 22% απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων και ένα 43% πλήρη διακοπή παραγωγής.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές δεν στρέφονται στον ΔΕΔΔΗΕ για αποζημίωση παρότι προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία και τη ΡΑΑΕΥ. Όπως εξήγησε η διοίκηση του ΒΕΑ αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος σε άγνοια αλλά κυρίως στο γεγονός ότι πιστεύουν ότι δεν θα καταφέρουν να πάρουν αποζημιώσεις. Άλλωστε η έρευνα καταδεικνύει ότι και από το 9% που τελικά διεκδίκησε αποζημίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ μόλις το 14% είχε αποτέλεσμα. Ως λόγοι μη καταβολής της αποζημίωσης που αιτήθηκαν το 50% δηλώνει ότι είτε δεν ασχολήθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ ή δεν ήρθαν για αυτοψία και το 22% ότι δεν αναγνώρισαν ότι υπήρξε πτώση της τάσης. Δύσκολη όμως είναι η εικόνα που παρουσιάζεται σε επίπεδο ασφάλισης της επιχείρησης. Μόλις το 18% είναι ασφαλισμένο για τέτοιες περιπτώσεις ενώ και σε αυτές που ήταν μόλις το 24% έχει λάβει αποζημίωση ενώ στους λόγους μη καταβολής το 33% δηλώνει ότι δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές οι ζημιές από υπέρταση- πτώση τάσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κόστος προστασίας μιας επιχείρησης για την προφύλαξη από τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ηλεκτροδότηση είναι για μια μέση επιχείρηση περίπου στα 1000 ευρώ.

Πάντως στα προβλήματα που ανέδειξαν οι έρευνες είναι η επικοινωνία και εξυπηρέτηση από τον Διαχειριστή με περισσότερους από τρείς στους δέκα ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες να δηλώνουν ότι είναι πολύ κακή και το 43% μέτρια. Στα αρνητικά σχόλια καταγράφεται η έλλειψη προσωπικού στο τηλεφωνικό κέντρο, η έλλειψη φυσικής παρουσίας, η ψηφιακή μετάβαση στα αιτήματα, η αδύνατη επικοινωνία ε τα συνεργεία.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο μέσος όρος χρόνου που απαιτείται για μια νέα σύνδεση από έναν έως τρεις μήνες με το 36% να δηλώνει και πάνω από τρεις μήνες. Αναφορικά με τις πτώσεις τάσεις ή υπέρτασης από την πλευρά των ηλεκτρολόγων είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν έξι στους δέκα. Στα εναέρια δίκτυα εντοπίζονται τα προβλήματα, απαντά το 84%. Την περίοδο του καλοκαιριού εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα των προβλημάτων, παρεχόμενης ενέργειας, αναφέρει το 59%.

Ως κύριες αιτίες αναφέρονται η παλαιότητα του δικτύου 52%, η υπερφόρτωση 18% και η κακοκαιρία 14%.

Οι συνέπειες είναι η καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών 65%, συχνές επισκευές 20% και μειωμένη απόδοση μηχανημάτων 13%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας,

Κωνσταντίνο Δαμίγο, τα στοιχεία των ερευνών που εκπόνησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, σε συνεργασία με την Πανελλήνιο Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αποτελούν καμπανάκι κινδύνου για την ίδια τη λειτουργία της παραγωγικής οικονομίας. Το ελληνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δομικές ανεπάρκειες.

Οι πρόσφατες προκλήσεις – η κλιματική κρίση, η ενεργειακή μετάβαση και η αυξανόμενη ζήτηση – αποκάλυψαν με τον πιο ωμό τρόπο τις εκρηκτικές αδυναμίες ενός απαρχαιωμένου δικτύου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι και πολιτικό- διαχειριστικό.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση, μεταφράζεται σε ζημιές και απώλεια ανταγωνιστικότητας.