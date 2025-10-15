Η ΔΕΗ προτίθεται να εισαγάγει το νέο ομόλογο στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή εναλλακτικά σε άλλο ευρωπαϊκό τόπο διαπραγμάτευσης.

Η ΔΕΗ άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 775 εκατ. ευρώ, σε μια ακόμη κίνηση προς την ενίσχυση της χρηματοδότησής της με βάση βιώσιμα κριτήρια.

Το νέο ομόλογο είναι πενταετούς διάρκειας και δεν είναι ανακλήσιμο πριν από τη συμπλήρωση διετίας, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 4,5% και 5%, δηλαδή στα επίπεδα του mid-high 4%.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, οι οποίες φέρουν επιτόκιο 4,375% και λήγουν το 2026, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης. Παράλληλα, η επιχείρηση σχεδιάζει να διαθέσει ισόποσο ποσό με τα καθαρά έσοδα της προσφοράς για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της, που προβλέπει στήριξη επενδύσεων με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί ή ότι θα φτάσει το συγκεκριμένο ύψος.

Τη διαδικασία της έκδοσης συντονίζουν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, οι οποίες ενεργούν ως κοινοί διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Στη διαχείριση συμμετέχουν επίσης οι BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες Alpha Bank, Credia Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Optima, Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με τις Ambrosia Capital, AXIA Ventures Group και Euroxx Χρηματιστηριακή.