Με μια απλή αίτηση στην ΑΑΔΕ μπορείς να δηλώσεις ακατάσχετο λογαριασμό.

Το ακατάσχετο ποσό μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Για ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται κατάσχεση επί του μισού του υπερβάλλοντος ποσού, ενώ για εισοδήματα άνω των 1.500 ευρώ, η κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί στο σύνολο του υπερβάλλοντος ποσού.

Αντίστοιχα, το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων περιορίζεται από 1.500 ευρώ σε 1.250 ευρώ μηνιαίως, και μάλιστα σε έναν και μοναδικό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Οι διατάξεις εφαρμόζονται τόσο σε νέες όσο και σε ήδη ενεργές κατασχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά καθίστανται απαιτητά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (19 Αυγούστου 2015).

Επισημαίνεται ότι για την προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού, οι πολίτες οφείλουν να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

Σε περίπτωση που ο πολίτης λαμβάνει σύνταξη ή μισθό από περισσότερους φορείς, το ακατάσχετο όριο υπολογίζεται συνολικά επί του αθροιστικού ποσού των εισοδημάτων.

Πώς δηλώνετε ακατάσχετο λογαριασμό