Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στην ουσιαστική εμπέδωση της εξεταστέας ύλης του δημοσίου δικαίου.

Απευθύνονται ειδικά στους υποψηφίους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2025 για το Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι διαθέτουν στέρεη γνώση των θεμελιωδών εννοιών και ότι κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το πολίτευμα, τη δημόσια διοίκηση, τα όργανα του κράτους και την ιεραρχία των πηγών δικαίου.

Ειδικότερα:

Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος:

Ερώτηση 1η : Ποια από τις παρακάτω διατάξεις δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος;

Α. Το άρθρο 17 για το δικαίωμα ιδιοκτησίας

Β. Το άρθρο 13 παρ. 1 για τη θρησκευτική ελευθερία

Γ. Το άρθρο 21 για την προστασία της οικογένειας

Δ. Το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος

Ερώτηση 2η: Ποιος είναι ο ορισμός του πολιτεύματος;

Α. Το σύνολο των πολιτικών κομμάτων και της λειτουργίας τους

Β. Η μέθοδος ελέγχου της κυβέρνησης από τα δικαστήρια

Γ. Ο τρόπος σχηματισμού της κρατικής εξουσίας

Δ. Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης

Ερώτηση 3η : Τη χαρακτηρίζει τη μορφή του πολιτεύματος;

Α. Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης

Β. Η συνταγματική αναθεώρηση

Γ. Το κυρίαρχο όργανο στο κράτος

Δ. Η λειτουργία των κομμάτων

Ερώτηση 4η: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Προεδρευόμενη και τη Βασιλευόμενη Δημοκρατία;

Α. Η διάρκεια της βουλευτικής θητείας

Β. Ο τρόπος επιλογής του πρωθυπουργού

Γ. Ο τρόπος επιλογής του αρχηγού του κράτους

Δ. Ο ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας

Ερώτηση 5η: Ποιο από τα παρακάτω συνιστά οργανωτική βάση του πολιτεύματος;

Α. Το δικαίωμα στην υγεία

Β. Η κοινοβουλευτική αρχή

Γ. Η συνταγματική αναθεώρηση

Δ. Η εντολή του εκλογέα

Ερώτηση 6η: Ποιο είδος εντολής δεσμεύει τον βουλευτή από την εντολή του εκλογέα;

Α. Ελεύθερη εντολή

Β. Συλλογική εντολή

Γ. Αντιπροσωπευτική εντολή

Δ. Επιτακτική εντολή

Ερώτηση 7η: Ποια διάταξη κατοχυρώνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών;

Α. Άρθρο 1

Β. Άρθρο 13

Γ. Άρθρο 25

Δ. Άρθρο 26

Ερώτηση 8η: Ποιο από τα παρακάτω συνιστά στοιχείο του κράτους δικαίου;

Α. Η αναλογικότητα

Β. Η αναθεώρηση του συντάγματος

Γ. Η ανάκληση βουλευτή

Δ. Ο σχηματισμός κυβέρνησης

Ερώτηση 9η : Σε ποιο άρθρο του Συντάγματος κατοχυρώνεται η αρχή του πολυκομματισμού;

Α. Άρθρο 25

Β. Άρθρο 29

Γ. Άρθρο 51

Δ. Άρθρο 1

Ερώτηση 10η : Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί νομικό χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου;

Α. Η παροχή δικαστικής προστασίας

Β. Η εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία

Γ. Η αρχή αιτιολόγησης

Δ. Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων

Απαντήσεις: 1Β, 2Γ, 3Γ, 4Γ, 5Β, 6Δ, 7Δ, 8Α, 9Β, 10Β.

Πηγές δικαίου – Ιεραρχία των κανόνων δικαίου:

Ερώτηση 11η: Πώς ορίζεται η «πηγή του δικαίου»;

Α. Ως η αρχή που επιβάλλει ποινές για παραβίαση του νόμου

Β. Ως το νομικό κείμενο που περιέχει αποφάσεις των δικαστηρίων

Γ. Ως ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η διαδικασία παραγωγής κανόνων δικαίου

Δ. Ως η υλική προέλευση των κοινωνικών κανόνων

Ερώτηση 12η : Ποιες από τις παρακάτω είναι γραπτές πηγές του δικαίου;

Α. Το έθιμο και οι αρχές του διεθνούς δικαίου

Β. Το Σύνταγμα, οι διεθνείς συνθήκες, οι νόμοι και οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης

Γ. Οι δικαστικές αποφάσεις και η συνταγματική συνθήκη

Δ. Οι διεθνείς συμβάσεις και οι εσωτερικοί κανονισμοί υπηρεσιών

Ερώτηση 13η: Ποια από τις παρακάτω αποτελεί άγραφη πηγή του δικαίου;

Α. Ο κανονισμός της βουλής

Β. Η διεθνής σύμβαση

Γ. Το έθιμο

Δ. Ο τυπικός νόμος

Ερώτηση 14η : Ποιος θεσπίζει τον κανονισμό της βουλής;

Α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Β. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Γ. Η βουλή

Δ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Ερώτηση 15η : Παράδειγμα εφ’ άπαξ εκδιδομένου νόμου είναι:

Α. Ο προϋπολογισμός του κράτους

Β. Ο νόμος για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού

Γ. Ο νόμος-πλαίσιο για την παιδεία

Δ. Ο εκτελεστικός νόμος για τα πολιτικά κόμματα

Ερώτηση 16η: Τι είναι οι «νόμοι-πλαίσιο»;

Α. Νόμοι που θεσπίζουν προσωρινά μέτρα

Β. Νόμοι που θέτουν γενικές αρχές και εξουσιοδοτούν τον ΠτΔ να εκδώσει κανονιστικά διατάγματα

Γ. Νόμοι που θεσπίζονται από τα δικαστήρια

Δ. Νόμοι που αφορούν μόνο τα πολιτικά κόμματα

Ερώτηση 17η: Τι σημαίνει ότι το τυπικό Σύνταγμα έχει «αυξημένη τυπική ισχύ»;

Α. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί

Β. Μπορεί να αναθεωρείται ευκολότερα

Γ. Υπερισχύει όλων των άλλων πηγών δικαίου

Δ. Είναι ίσο με τον κοινό νόμο

Ερώτηση 18η: Ποιοι είναι οι «εκτελεστικοί του Συντάγματος» νόμοι;

Α. Νόμοι που προβλέπονται ρητά ή σιωπηρά από συνταγματική διάταξη

Β. Νόμοι που αφορούν την εξωτερική πολιτική

Γ. Νόμοι που ρυθμίζουν ειδικές διοικητικές σχέσεις

Δ. Νόμοι που θεσπίζονται με πλειοψηφία 2/3

Ερώτηση 19η: Ποιοι νόμοι κινδυνεύουν να παραβιάσουν την αρχή της ισότητας;

Α. Οι νόμοι-πλαίσιο

Β. Οι ατομικοί νόμοι

Γ. Οι εκτελεστικοί του Συντάγματος νόμοι

Δ. Οι ουσιαστικοί νόμοι

Ερώτηση 20η: Τι χαρακτηρίζει τον ουσιαστικό νόμο;

Α. Το ότι θεσπίζεται από τη βουλή

Β. Το ότι περιέχει γενικούς και αφηρημένους κανόνες δικαίου

Γ. Το ότι έχει οικονομικό αντικείμενο

Δ. Το ότι αφορά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο

Ερώτηση 21η: Τι είναι ο «τυπικός νόμος»;

Α. Κάθε πράξη θεσπιζόμενη από τη διοίκηση

Β. Οποιοσδήποτε κανόνας με αφηρημένο περιεχόμενο

Γ. Ο νόμος που αφορά ειδικά τις διεθνείς σχέσεις

Δ. Κάθε πράξη θεσπιζόμενη από τη βουλή και τον ΠτΔ

Ερώτηση 22η: Ποια από τις παρακάτω πηγές δικαίου αναγνωρίζεται ρητά στο ελληνικό σύνταγμα ως δεσμευτική;

Α. Η συνταγματική συνθήκη

Β. Το εθιμικό διεθνές δίκαιο

Γ. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Δ. Οι δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Απαντήσεις: 11Γ, 12Β, 13Γ, 14Γ, 15Β, 16Β, 17Γ, 18Α, 19Β, 20Β, 21Δ, 22Γ.

Οργάνωση δημόσιας διοίκησης:

Ερώτηση 23η : Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει ένα διοικητικό όργανο με τη «στενή έννοια»;

Α. Εκτελεί υλικές πράξεις

Β. Προπαρασκευάζει αποφάσεις

Γ. Ασκεί κυρώσεις ποινικού δικαίου

Δ. Εκδίδει διοικητικές πράξεις που εκφράζουν τη βούληση του νομικού προσώπου

Ερώτηση 24η : Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει το συγκεντρωτικό σύστημα οργάνωσης;

Α. Τα περιφερειακά όργανα διαθέτουν αυτοτελή αποφασιστική αρμοδιότητα

Β. Η διοίκηση προσεγγίζει τον πολίτη σε τοπικό επίπεδο

Γ. Η πλειονότητα των αποφάσεων λαμβάνεται από κεντρικά όργανα

Δ. Τα διοικητικά όργανα λειτουργούν χωρίς καμία ιεραρχία

Ερώτηση 25η: Ποια από τις παρακάτω οργανικές μονάδες συνδυάζει διοικητική και δημοσιονομική αυτοτέλεια;

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Υπουργείου

Β. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Γ. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία χωρίς δικό της προϋπολογισμό

Δ. Κεντρική υπηρεσία υπουργείου

Ερώτηση 26η: Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί παράδειγμα αυτοτελούς υπηρεσίας του κράτους;

Α. Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Γ. Το Γενικό Χημείο του Κράτους

Δ. Η Ελληνική Αστυνομία

Ερώτηση 27η: Τι περιλαμβάνει ο κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας στο πλαίσιο του ιεραρχικού ελέγχου;

Α. Προέγκριση πριν την πράξη

Β. Εξέταση σκοπιμότητας

Γ. Δυνατότητα ακύρωσης πράξης εκ των υστέρων

Δ. Επιβολή ποινών στον υπάλληλο

Ερώτηση 28η: Ποια από τις παρακάτω μορφές ελέγχου συνδέεται με την εξωτερική νομιμότητας μιας διοικητικής πράξης;

Α. Έλεγχος της αιτιολογίας της

Β. Έλεγχος της σκοπιμότητας

Γ. Έλεγχος του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας

Δ. Έλεγχος της αναλογικότητας

Ερώτηση 29η: Ποιο είδος ελέγχου μπορεί να εξετάσει το κατά πόσο μια πράξη είναι σκόπιμη και όχι μόνο νόμιμη;

Α. Έλεγχος σκοπιμότητας

Β. Έλεγχος προληπτικός

Γ. Έλεγχος εξωτερικής νομιμότητας

Δ. Πειθαρχικός έλεγχος

Ερώτηση 30η: Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης;

Α. Δήμος Αθηναίων

Β. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Γ. Λιμενικό Ταμείο

Δ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Απαντήσεις: 23Δ, 24Γ, 25Β, 26Γ, 27Γ, 28Γ, 29Α, 30Γ.

Όργανα και οργάνωση κράτους:

Ερώτηση 31η: Ποιο από τα παρακάτω όργανα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συλλογικού οργάνου;

Α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Β. Ο Πρωθυπουργός

Γ. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ. Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου

Ερώτηση 32η: Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ αποφασιστικών και γνωμοδοτικών οργάνων;

Α. Τα πρώτα έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, τα δεύτερα μόνο νομοθετικές

Β. Τα πρώτα λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις, τα δεύτερα διατυπώνουν μη δεσμευτικές γνώμες

Γ. Τα πρώτα υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία, τα δεύτερα στη δικαστική

Δ. Τα πρώτα είναι μόνιμα, τα δεύτερα προσωρινά

Ερώτηση 33η: Ποιο από τα παρακάτω είναι παράδειγμα γνωμοδοτικού οργάνου;

Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο

Β. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Γ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δ. Η Βουλή των Ελλήνων

Ερώτηση 34η: Ποιο όργανο θεωρείται μονοπρόσωπο και όχι συλλογικό;

Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο

Β. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Γ. Η Ολομέλεια της Βουλής

Δ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Ερώτηση 35η: Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί παράδειγμα προσωρινού κρατικού οργάνου;

Α. Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

Β. Η Βουλή

Γ. Ο Πρωθυπουργός

Δ. Ο Συνήγορος του Πολίτη

Ερώτηση 36η: Ποιο από τα παρακάτω όργανα είναι άμεσο κρατικό όργανο;

Α. Το Υπουργικό Συμβούλιο

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΑ

Γ. Το ΔΣ μιας Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου

Δ. Το ΔΣ ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου

Ερώτηση 37η: Ποιο από τα παρακάτω είναι έμμεσο κρατικό όργανο;

Α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Β. Ο Υπουργός Παιδείας

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ

Δ. Η Βουλή των Ελλήνων

Ερώτηση 38η: Ποια από τις παρακάτω διακρίσεις αφορά τη λειτουργία των οργάνων;

Α. Διάκριση σε κρατικά και ιδιωτικά

Β. Διάκριση σε γνωμοδοτικά και αποφασιστικά

Γ. Διάκριση σε εθνικά και διεθνή

Δ. Διάκριση σε νομοθετικά και εκτελεστικά

Ερώτηση 39η: Ποια είναι η βασική αρχή που διέπει την οργάνωση του κράτους στην Ελλάδα;

Α. Η ενότητα του κράτους

Β. Η ομοσπονδιακή συγκρότηση

Γ. Η θεοκρατική διοίκηση

Δ. Η πλήρης αποκέντρωση

Ερώτηση 40η: Ποιο από τα παρακάτω όργανα ασκεί τη νομοθετική λειτουργία;

Α. Η κυβέρνηση

Β. Ο ΠτΔ και η βουλή

Γ. Το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δ. Το Υπουργικό Συμβούλιο

Ερώτηση 41η: Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί εκδήλωση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας;

Α. Η καθολική ψηφοφορία

Β. Η ψήφος εμπιστοσύνης της βουλής

Γ. Η άμεση εκλογή των βουλευτών

Δ. Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Ερώτηση 42η: Ποιο όργανο εγγυάται τη σταθερότητα του πολιτεύματος και την ομαλή λειτουργία των θεσμών;

Α. Ο Πρωθυπουργός

Β. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Γ. Η Βουλή

Δ. Ο Άρειος Πάγος

Ερώτηση 43η: Ποιο είναι το θεμέλιο του πολιτεύματος;

Α. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Β. Η Βουλή

Γ. Η εθνική κυριαρχία

Δ. Η λαϊκή κυριαρχία

Ερώτηση 44η: Η διάκριση των λειτουργιών στο Σύνταγμα αποσκοπεί κυρίως:

Α. Στην ενίσχυση του ρόλου του ΠτΔ

Β. Στην αποτροπή καταχρήσεων εξουσίας

Γ. Στην επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας

Δ. Στη μείωση των εξόδων του κράτους

Ερώτηση 45η: Ποιο όργανο είναι υπεύθυνο για τη νομιμότητα των πράξεων της Διοίκησης;

Α. Ο Πρωθυπουργός

Β. Η βουλή

Γ. Τα δικαστήρια

Δ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ερώτηση 46η: Ποια εξουσία ασκεί η κυβέρνηση σύμφωνα με το Σύνταγμα;

Α. Νομοθετική

Β. Εκτελεστική

Γ. Δικαστική

Δ. Συμβουλευτική

Ερώτηση 47η: Ποιο από τα παρακάτω όργανα δεν ανήκει στη δικαστική εξουσία;

Α. Το Συμβούλιο της Επικρατείας

Β. Ο Άρειος Πάγος

Γ. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ερώτηση 48η: Ποια διάκριση αφορά τα όργανα ως προς τον τρόπο ανάδειξής τους;

Α. Διορισμένα – Αιρετά

Β. Ατομικά – Συλλογικά

Γ. Κεντρικά – Περιφερειακά

Δ. Νομοθετικά – Εκτελεστικά

Ερώτηση 49η: Ποια από τις παρακάτω αρχές αφορά την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες;

Α. Η αρχή της αναλογικότητας

Β. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών

Γ. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας

Δ. Η αρχή του κράτους δικαίου

Ερώτηση 50η: Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ);

Α. Λειτουργούν αποκλειστικά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια

Β. Έχουν ιδιωτική πρωτοβουλία στη σύστασή τους

Γ. Ασκούν δημόσια εξουσία με κανονιστική αρμοδιότητα

Δ. Δεν υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο

Απαντήσεις: 31Γ, 32Β, 33Β, 34Β, 35Α, 36Α, 37Γ, 38Β, 39Α, 40Β, 41Β, 42Β, 43Δ, 44Β, 45Γ, 46Β, 47Γ, 48Α, 49Δ, 50Γ.