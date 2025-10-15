Απορρίφθηκε η προσφυγή μεγάλης εταιρείας που ζητούσε τόκους υπερημερίας από το Δημόσιο για ποσό ΦΠΑ ύψους 5,22 εκατ. ευρώ.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ απέρριψε την προσφυγή μεγάλης εταιρείας που ζητούσε να της καταβληθούν τόκοι υπερημερίας από το Δημόσιο για ποσό ΦΠΑ ύψους 5,22 εκατ. ευρώ, το οποίο της είχε ήδη επιστραφεί. Η απόφαση, με αριθμό 3303/10.09.2025, επιβεβαιώνει ότι, παρότι η εταιρεία δικαιώθηκε για την επιστροφή του φόρου, οι τόκοι δεν μπορούν ακόμη να καταβληθούν, επειδή δεν υπάρχει το απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη διαδικασία.

Η υπόθεση ξεκινά το 2019, όταν η εταιρεία είχε καταβάλει ΦΠΑ για επενδυτικό έργο, τον οποίο στη συνέχεια θεώρησε ότι δεν όφειλε να πληρώσει. Μετά από προσφυγή της, η ΔΕΔ την δικαίωσε το 2020, και η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών προχώρησε στην επιστροφή του ποσού τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Από τα 5,22 εκατ. ευρώ, περίπου 4,57 εκατ. κατατέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης και 643 χιλιάδες ευρώ συμψηφίστηκαν με οφειλές της προς το Δημόσιο.

Ωστόσο, η εταιρεία επανήλθε στα τέλη του 2024 ζητώντας και τους τόκους υπερημερίας που, όπως υποστήριξε, όφειλε να καταβάλει το Δημόσιο βάσει του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, το οποίο επικαλέστηκε το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η υπουργική απόφαση που προβλέπει πώς θα υπολογίζονται και θα καταβάλλονται οι τόκοι.

Η εταιρεία προσέφυγε ξανά στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι η φορολογική διοίκηση παραβιάζει τη νομιμότητα, αφού ήδη υπάρχει απόφαση που την δικαιώνει. Ωστόσο, η ΔΕΔ έκρινε ότι δεν μπορεί να επιβάλει την πληρωμή των τόκων, γιατί το ζήτημα αυτό δεν είναι φορολογικής φύσης, αλλά δημοσιονομικό, δηλαδή αφορά τη διαδικασία πληρωμών του Δημοσίου. Με απλά λόγια, η υπηρεσία παραδέχεται ότι η εταιρεία έχει δίκιο ως προς την ουσία, αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα να διατάξει την καταβολή των τόκων χωρίς το απαραίτητο νομικό πλαίσιο.

Η απόφαση αναφέρει ότι, για να μπορέσουν να πληρωθούν οι τόκοι, πρέπει πρώτα να καθοριστεί με υπουργική απόφαση ο τρόπος και η διαδικασία αυτής της πληρωμής. Μέχρι τότε, οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.