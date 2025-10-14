Η ΕΕ επέβαλε πρόστιμα στις εταιρείες για αντιμονωπωλιακές πρακτικές.

Πρόστιμο συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ επέβαλε η αρμόδια αρχή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εταιρείες Gucci, Chloe και Loewe για τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης των συνεργατών τους στο λιανικό εμπόριο.

Στη Gucci επιβλήθηκε πρόστιμο 119,7 εκατ. ευρώ, στην Chloé 19,7 εκατ. ευρώ και στη Loewe 18 εκατ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κανονιστικό έλεγχο των ομίλων.

«Οι τρεις εταιρείες μόδας παρενέβησαν στις εμπορικές στρατηγικές των λιανοπωλητών τους επιβάλλοντάς τους περιορισμούς, όπως η απαίτηση να μην αποκλίνουν από τις συνιστώμενες τιμές λιανικής, τα μέγιστα ποσοστά εκπτώσεων και τις συγκεκριμένες περιόδους για τις εκπτώσεις», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Ο όμιλος Kering δήλωσε ότι το θέμα με την ΕΕ επιλύθηκε μετά από συνεργασία με την Gucci και το οικονομικό πλήγμα συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του ομίλου για το 2025.

Η Loewe της LVMH επιβεβαίωσε επίσης τη συμφωνία με την ΕΕ και δεσμεύτηκε να λειτουργήσει «σε αυστηρή συμμόρφωση με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους». Η LVMH αναμένεται να ανακοινώσει τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αργότερα.

Η Chloe, που ανήκει στην Richemont σημείωσε πως λαμβάνει το θέμα «εξαιρετικά σοβαρά» και έχει εντείνει τα μέτρα της για να διασφαλίσει την τήρηση του δικαίου περί ανταγωνισμού από έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2023.

Οι πρακτικές στέρησαν από τους λιανοπωλητές την ανεξαρτησία τιμολόγησης και μείωσαν τον ανταγωνισμό, προστατεύοντας παράλληλα τα κανάλια πωλήσεων των εμπορικών σημάτων από τον ανταγωνισμό των λιανοπωλητών, ανέφερε η Επιτροπή. Εταιρείες όπως οι Armani, Dior, Loro Piana και πρόσφατα η Tod's έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις από τις ιταλικές αρχές σχετικά με φερόμενη κακομεταχείριση εργαζομένων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

