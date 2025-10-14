Σύμφωνα με το Bloomberg, εξαϋλώθηκαν ολόκληρα οικοσυστήματα κερδοσκοπικών νομισμάτων που υπόσχονταν πλούτο μέσα από viral memes, λαμπερά ονόματα και τυφλή πίστη στη δυναμική της αγοράς.

Kατέρρευσε το «καζίνο» των altcoins την περασμένη εβδομάδα και δεν είναι σαφές αν οι παίκτες θα επιστρέψουν. Μετά την αναζωπύρωση της κόντρας ΗΠΑ – Κίνας, οι ρευστοποιήσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων δεν άργησαν να έρθουν. Η πτώση όμως δεν έπληξε μόνο το Bitcoin.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εξαϋλώθηκαν ολόκληρα οικοσυστήματα κερδοσκοπικών νομισμάτων που υπόσχονταν πλούτο μέσα από viral memes, λαμπερά ονόματα και τυφλή πίστη στη δυναμική της αγοράς. Το Bitcoin έπεσε 13% μετά από μια νέα διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με τους δασμούς. Αλλά η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη στα μικρότερα tokens, πολλά από τα οποία έπεσαν έως και 80% πριν από μια προσωρινή ανάκαμψη.

Το memecoin του Τραμπ, που προωθήθηκε νωρίτερα φέτος από τον ίδιο, έπεσε 37% την Παρασκευή (10.10.2025), σύμφωνα με το CoinMarketCap. Το token WLFI της World Liberty Financial, που επίσης συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, έπεσε κατά παρόμοιο ποσοστό.

Από τα 380 δισ. δολάρια που χάθηκαν, περίπου 131 δισεκατομμύρια προήλθαν από altcoins, σύμφωνα με την 10x Research – έναν τομέα που βασίζεται σε μικρότερη ρευστότητα, κερδοσκοπικές αφηγήσεις και υπερβολικό ενθουσιασμό των ημερήσιων επενδυτών.