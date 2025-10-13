Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι το υπουργείο είναι αρμόδιο για κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία, τη χρήση, τη δόμηση και την αξία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με επιστολή της, προκειμένου να συζητηθούν τα φλέγοντα πολεοδομικά ζητήματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και να παρουσιαστούν οι προτάσεις της οργάνωσης για την επίλυσή τους.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι το υπουργείο είναι αρμόδιο για κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία, τη χρήση, τη δόμηση και την αξία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Μεταξύ των ζητημάτων που θέτει προς συζήτηση περιλαμβάνονται ο καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης εντός και εκτός σχεδίου, η παράταση όλων των οικοδομικών αδειών έως το τέλος του 2026, η καθιέρωση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων και η επιτάχυνση της εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία ζητά την ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση ταυτότητας ιδιωτικών κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς και την αντιμετώπιση της «πολύμηνης και καταστροφικής δυσλειτουργίας» που, όπως σημειώνει, χαρακτηρίζει τη διαδικασία μεταβιβάσεων ακινήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να θεσπιστεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής θα εκδίδει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου εντός εννεαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου. Η πρόταση συνοδεύεται από συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες: υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή, κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίσης με το 10% της αξίας του ακινήτου και ακυρότητα κάθε περαιτέρω πράξης επί του ακινήτου σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.

Η επιστολή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Στράτο Παραδιά και τον γενικό γραμματέα Τάσο Βάππα, καταλήγει με αίτημα για άμεση απάντηση και ορισμό συνάντησης, τονίζοντας τη σημασία των προτεινόμενων ρυθμίσεων για τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και τη βελτίωση του στεγαστικού περιβάλλοντος στη χώρα.