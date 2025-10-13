Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 παραμένουν στα ίδια επίπεδα, χωρίς αυξήσεις. Ωστόσο, όσοι καθυστερήσουν να τα πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις που ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως 100%, ανάλογα με το πότε θα γίνει η πληρωμή.
Πώς υπολογίζονται τα τέλη
Το ύψος των τελών καθορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος:
Έως 31 Οκτωβρίου 2010: Τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό.
▪ Για αυτοκίνητο 1.200 κ.εκ.: 135 €
▪ Για αυτοκίνητο 1.600 κ.εκ.: 280 €
Από 1 Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020: Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂.
Από 1 Ιανουαρίου 2021 και μετά: Ισχύει νέο, πιο «πράσινο» σύστημα.
▪ Οχήματα με εκπομπές έως 122 γρ./χλμ. απαλλάσσονται πλήρως.
▪ Όσα εκπέμπουν πάνω από 281 γρ./χλμ. καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.
Τα πρόστιμα για καθυστέρηση
Όσοι δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα τέλη, επιβαρύνονται με κλιμακωτά πρόστιμα:
+25% αν η πληρωμή γίνει μέσα στον Ιανουάριο
+50% αν γίνει τον Φεβρουάριο
+100% αν γίνει από 1η Μαρτίου και μετά
Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.