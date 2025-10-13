Η αντίστροφη μέτρηση για τα νέα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας έχει ξεκινήσει. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ αναμένεται να αναρτήσει στην πλατφόρμα myCAR τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη του 2026, με την προθεσμία εξόφλησης να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 παραμένουν στα ίδια επίπεδα, χωρίς αυξήσεις. Ωστόσο, όσοι καθυστερήσουν να τα πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις που ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως 100%, ανάλογα με το πότε θα γίνει η πληρωμή.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη

Το ύψος των τελών καθορίζεται ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος:

Έως 31 Οκτωβρίου 2010: Τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό.

▪ Για αυτοκίνητο 1.200 κ.εκ.: 135 €

▪ Για αυτοκίνητο 1.600 κ.εκ.: 280 €

Από 1 Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020: Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από 1 Ιανουαρίου 2021 και μετά: Ισχύει νέο, πιο «πράσινο» σύστημα.

▪ Οχήματα με εκπομπές έως 122 γρ./χλμ. απαλλάσσονται πλήρως.

▪ Όσα εκπέμπουν πάνω από 281 γρ./χλμ. καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Τα πρόστιμα για καθυστέρηση

Όσοι δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα τέλη, επιβαρύνονται με κλιμακωτά πρόστιμα:

+25% αν η πληρωμή γίνει μέσα στον Ιανουάριο

+50% αν γίνει τον Φεβρουάριο

+100% αν γίνει από 1η Μαρτίου και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.