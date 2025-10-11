Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές των συντάξεων.

Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα και των μη μισθωτών.

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις των ΙΚΑ, Δημοσίου, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι επικουρικές του Δημοσίου.

Αναλυτικά για τις κύριες συντάξεις:

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ: Παρασκευή 24/10

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Δευτέρα 27/10

Αναλυτικά για τις επικουρικές συντάξεις: