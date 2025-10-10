Ο υπουργός κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν με προτάσεις και θέσεις στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού με τις μικρότερες δυνατές κρατικές παρεμβάσεις, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής σε στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία, όπως είπε, θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ και θα διαθέτει πλήρη διοικητική και λειτουργική αυτονομία από την κυβέρνηση. Επεσήμανε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι να συνδυαστεί η λειτουργία του ανταγωνισμού με την κοινωνική προστασία και συνοχή, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος της κοινωνίας αναμένει από το κράτος να επιβάλει λύσεις, παραγνωρίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ίδια.

Αναφερόμενος στη νέα αρχή, εξήγησε ότι θα διαθέτει διοικητή, τρεις υποδιοικητές και διευρυμένες αρμοδιότητες. Η ΔΙΜΕΑ θα αποτελέσει τη βάση του ελεγκτικού πλαισίου, ενώ ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενσωματωθεί στη νέα δομή, διατηρώντας την ανεξαρτησία του και αποκτώντας αναβαθμισμένες αρμοδιότητες. Όπως είπε, ενοποιούνται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε μία θεσμικά θωρακισμένη αρχή, με στόχο την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις.

Ο υπουργός κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν με προτάσεις και θέσεις στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής για τον ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα παραγωγικής αυτάρκειας της χώρας, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένους τομείς, όπως το μοσχαρίσιο κρέας, η εγχώρια παραγωγή καλύπτει λιγότερο από το 20% της ζήτησης. Συνέδεσε το ζήτημα της ακρίβειας με την εξάρτηση από εισαγωγές και υπογράμμισε την ανάγκη για παραγωγικό μετασχηματισμό και ένα νέο επενδυτικό πλαίσιο που θα ενισχύει την ποιοτική παραγωγή.

Αναφορά έγινε και στον νέο Κώδικα Δεοντολογίας που έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, ο οποίος προβλέπει κανόνες για εκπτώσεις, διαφάνεια τιμών και δίκαιο ανταγωνισμό, καθώς και συνεχείς ελέγχους για την εφαρμογή τους.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ενημέρωση του πολίτη αποτελεί βασικό στοιχείο κοινωνικής σταθερότητας, λέγοντας πως «ο ενημερωμένος καταναλωτής δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην κοινωνία και στον ανταγωνισμό».