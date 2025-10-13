Ποσό που κατέβαλε εργοδότρια εταιρεία προς το Ταμείο για λογαριασμό του εργαζομένου θεωρείται πρόσθετη παροχή και υπάγεται στη φορολογία ως «παροχή σε είδος».

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου που αφορούσε πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Ο προσφεύγων ζητούσε να μην υπολογιστεί στο εισόδημά του ποσό που είχε δηλωθεί από την πρώην εργοδότριά του ως «παροχή σε είδος».

Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι το ποσό δεν αποτελούσε παροχή, αλλά μέρος της αποζημίωσης που έλαβε κατά την οικειοθελή αποχώρησή του από την εργασία του. Όπως ανέφερε, αφορούσε κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υγείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσω του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) και επομένως δεν έπρεπε να θεωρηθεί φορολογητέο εισόδημα.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας τα στοιχεία του φακέλου, έκρινε ότι το ΤΥΠΕΤ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν αποτελεί δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό ή επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι παροχές του προέρχονται από εισφορές εργαζομένων που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, το ποσό που κατέβαλε η εργοδότρια εταιρεία προς το Ταμείο για λογαριασμό του εργαζομένου θεωρείται πρόσθετη παροχή και υπάγεται στη φορολογία ως «παροχή σε είδος».

Η ΑΑΔΕ επισήμανε ότι το ποσό δηλώθηκε σωστά από την εργοδότρια εταιρεία και ότι ο χαρακτηρισμός του δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα βεβαίωση αποδοχών από την ίδια. Κατά συνέπεια, η προσφυγή απορρίφθηκε και η αρχική πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου παρέμεινε σε ισχύ.