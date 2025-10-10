Εταιρεία είχε ζητήσει μείωση της φορολογητέας ύλης κατά 256.767 ευρώ και επιστροφή ΦΠΑ ύψους 14.534 ευρώ, ποσά που συνδέονταν με επιστροφές χρημάτων («rebate») προς τον ΕΟΠΥΥ για φάρμακα που είχαν διατεθεί μέσω φαρμακείων.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ εξέδωσε απόφαση (αριθ. 3421/16.09.2025) σχετικά με ενδικοφανή προσφυγή φαρμακευτικής εταιρείας που αφορούσε την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ για την περίοδο Αυγούστου 2018.

Η εταιρεία είχε ζητήσει μείωση της φορολογητέας ύλης κατά 256.767 ευρώ και επιστροφή ΦΠΑ ύψους 14.534 ευρώ, ποσά που συνδέονταν με επιστροφές χρημάτων («rebate») προς τον ΕΟΠΥΥ για φάρμακα που είχαν διατεθεί μέσω φαρμακείων. Το αίτημα απορρίφθηκε από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, με την αιτιολογία ότι η τροποποιητική δήλωση δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, όπως προβλέπεται.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, επειδή το πληροφοριακό σύστημα είχε «κλειδώσει» μετά τον έλεγχο επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου, και γι’ αυτό προχώρησε σε χειρόγραφη υποβολή μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Ζήτησε να αναγνωριστεί η εγκυρότητα της διαδικασίας και να εξεταστεί η ουσία του αιτήματός της.

Η ΔΕΔ εξέτασε το ζήτημα και αναγνώρισε ότι η τροποποιητική δήλωση μπορούσε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, καθώς αποδείχθηκε τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία και αποφάσεις ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων, έκρινε ότι τα ποσά του «rebate» αποτελούν εκπτώσεις επί των τιμών των φαρμάκων.

Σύμφωνα με τη νομολογία, όταν μειώνεται η τιμή ενός προϊόντος μετά την πώληση, πρέπει να μειώνεται και η βάση υπολογισμού του ΦΠΑ. Επομένως, τα ποσά που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να φορολογούνται εκ νέου. Με βάση αυτά, η ΔΕΔ έκανε δεκτή την προσφυγή της εταιρείας και έκρινε νόμιμη τη χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, επιτρέποντας την επιστροφή του ποσού που είχε ζητηθεί.